KRUTЬ про зміни у фінальному номері, сексуальність та свій день народження

KRUTЬ (Марина Круть) – неймовірна співачка і бандуристка, яка днями стала фіналісткою Національного відбору на Євробачення 2020! Поки прогресивна артистка готується до фіналу найважливішого музичного конкурсу, спеціально для читачів сайту STB. UA журналісти розпитали KRUTЬ про її оновлений номер, Джамалу, сексуальність та день народження! Інтерв’ю з Мариною Круть читайте просто зараз!

Дивіться онлайн трансляцію фіналу відбору на Євробачення 2020 в Україні від 22.02.2020

Тиждень тому Джамала прокоментувала ваш виступ і сказала, що вас потрібно показувати, бо вважає вас дуже сексуальною…

Мені дуже приємно, що Джамала на всю країну сказала, що я сексуальна! Я рахую, що це комплімент, тому що музика – це, в принципі, не про секс, а про пристрасть. І бути пристрасною на сцені – це радше плюс, а не мінус (усміхається. — Прим. ред.).

Ви переробили номер таким чином, щоб вас глядачі побачили? Дослухалися до коментаря Джамали?

Так, я думаю, що ми прийшли до золотої середини – лояльного висновку. Добилися максимального компромісу та балансу між літаючими бандурами і сидячою Маринкою (сміється. — Прим. ред.).

Вчора у вас вийшла лайв-версія пісні «99». Як з’явилася ця ідея?

Це була моя ідея та задумка. Взагалі, у мене дуже багато таких прикольних, інколи достатньо дивних, ідей з приводу творчості та життя в цілому. Це була моя ідея – записати жив’ячок у під’їзді, тому що там дуже крута акустика. Просто ми – за простоту, ненав’язливість і за все щире та круте. Якщо ви бачили це відео, то помітили, що в кінці пісні до нас вибігла бабка з під’їзду, кричала: «Ей, що ви робите?» (усміхається. — Прим. ред.). Це було все не постановчо, а по-справжньому. І навіть цей ліфт, який відкрився містичним чином в кінці першого куплету, — це також містика! Ми зняли це відео одним дублем за годину!

З моменту вашого виступу на півфіналі минуло 2 тижні. Ви змінювали кардинально номер?

Кардинально – ні. Однак ми намагалися покращити номер, аби він був яскравішим, крутішим, якіснішим. Але що це буде – побачите зовсім скоро!

У вас буде танцювальна постановка у номері?

Ні, адже танці – це трішки не наша історія. Але буде один дуже цікавий елемент – я буду співати стоячи!

Стоячи із бандурою?

Так! І зі стійкою для бандури!

Вам сьогодні – 24! Ви загадали собі перемогу на Нацвідборі?

Бажань було дуже багато, і це бажання було загадане ще напевно минулого Нового року… Воно здійснюється просто зараз, тому треба бути обережними зі своїми бажаннями! Звичайно, я загадала! В будь-якому випадку, все буде якнайкраще, і якщо я зроблю на сцені все добре – для мене це буде особистою перемогою!

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