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KHAYAT заявив, що не прийде втретє у разі поразки на Нацвідборі-2020

22.02.2020

Серед шести учасників, які пройшли у фінал, — KHAYAT. Унікальний та самобутній виконавець отримав у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 по 7 балів від журі та глядачів. Як збирається перемагати та чому не бачить у номері гурт «Kazaky», KHAYAT розповів ексклюзивно для редакції STB.UA. 

khayat

Тіна Кароль минулого тижня зазначила, що було б добре залучити до виступу синті-поп гурт «Kazaky». Ти зв’язувався з ними?

Kazaky — самодостатній колектив, який може подаватися на Нацвідбір, перемагати і їхати на Євробачення представляти Україну. Я розумію, що це не підтанцьовка і не хореографічний супровід. Я вважаю, що це було б зневажливо покликати хлопців і сказати: «Потанцюйте в мене на задньому плані». 

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Наразі ти в трійці лідерів серед всіх фіналістів. Проте фінал — це досить непередбачуваний ефір із року в рік. У разі, якщо не переможеш, чи прийдеш втретє?

Ні. Адже я не хочу бути тим артистом, який щороку приходить на один і той самий конкурс і нагадує про себе. Я займатимусь і надалі сольною кар’єрою, писатиму альбоми і зніматиму кліпи.   

Що змінилося упродовж цих двох тижнів півфіналів? 

По-перше, я став менше хвилюватися, і це не порівняти з минулим роком. Адже я зрозумів, що цього не приховати на сцені, а досить часто мандраж заважає виступити якнайкраще. Тому тримаю руку на пульсі і активно готуюся до виступу і фіналу. 

По-друге, я став ближче зі своєю фан-базою, зі своїми «хайатиками» (посміхається. — Прим. ред.). 

По-третє, зараз все відбувається сумбурно, стресово, швидко та активно. Проте дуже сподіваюся, що все це недарма. 

khayat

Як оцінюєш шістку фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2020? Чи є серед них конкуренти? 

Я дуже вболівав за GIO і FО SHO. Вважаю, що виступили вони достойно, але, на жаль, не пройшли у фінал. Та результати журі та глядачів — не передбачити. Тому тут кожний сам за себе. А головний мій конкурент — це хвилювання.

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