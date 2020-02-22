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KHAYAT: топ-5 пісень учасника Нацвідбору-2020

22.02.2020

Один із найвідоміших учасників Нацвідбору на Євробачення-2020 KHAYAT вже 22 лютого буде боротися за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення. Слухайте найкращі пісні KHAYAT’а прямо зараз!

Відбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн трансляцію фіналу від 22.02.2020

khayat

 

Відомо, що справжнє ім’я KHAYAT’а — Андрій Хайат. Хлопець народився 3 квітня 1997 року в місті Знам’янка Кіровоградської області, де закінчив музичну школу по класу акордеона. У 2019 закінчив Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Англійська та арабська мови». Слухайте найкращі пісні молодого виконавця KHAYAT далі в матеріалі!

Більше на тему: KHAYAT — «CALL FOR LOVE»: учасник представив пісню для Націвідбору-2020

KHAYAT — «CALL FOR LOVE» 

KHAYAT — «OSOKA»

KHAYAT — «Ясно»

KHAYAT — «Ever»

KHAYAT — «KHMIL’»


Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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