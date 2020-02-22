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Я не прислухався до думки Тіни: KHAYAT про фінал Нацвідбору-2020

22.02.2020

Відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2020. KHAYAT виступив під номером 5 зі своєю піснею «CALL FOR LOVE». Ексклюзивно для редакції STB.UA учасник розповів, які емоції переживає і чи все вийшло на виступі. Детальніше читайте в матеріалі.

khayat

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Які враження від виступу у фіналі?

Я розчулився, як хлопчина після слів Тіни Кароль. Творчий період у мене досить невеликий, тож такі коментарі дуже важливі. Знаєте, я справді хочу, аби глядач обирав серцем. У всієї країни задача визначитися із представником, на якого буде покладене надважливе завдання — представити Україну. 

Чи очікував критики?

Я ніколи нічого не очіку, аби не розчаровуватися. Тому сприйняв все, що мені сказали. Я хвилювався, так. Але це щось типу пірнання під хвилю, коли не знаєш, яким винернеш. Зізнаюся, я кафонув цього разу набагато більше. Це був справжній драйв.  Ми змінили номер, подали його по-новому. 

Тіна Кароль зауважила минулого тижня, що не хоче бачити дівчат у цьому номері. Чому не змінили підтанцьовку?

У цьому питанні я не прислухався до думки Тіни. Мені хотілося додати жіночої енергії. Це ідея номеру, яку не хотілося порушувати. 

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