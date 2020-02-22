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Jerry Heil про виступ у фіналі Нацвідбору 2020: Я не пам’ятаю як я співала

22.02.2020

У фіналі Національного відбору на  Євробачення-2020 виступила Jerry Heil зі своєю піснею «Vegan». У Андрія Данилка виникли запитання до оновленої постановки учасниці. Сама ж Jerry Heil поділилася першими емоціями після виступу у фіналі. Докладніше читайте в матеріалі.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

Більше на тему: Андрій Данилко про виступ Jerry Heil: Герман Ненов точно ставив номер на цю пісню?

Які у тебе емоції після виступу?

Чесно, я ще не зрозуміла. Дівчата сказали, що я качнула. Я дуже сильно хочу на це сподіватися, тому що я зараз буду ревіти й ви нічого не зрозумієте.  Кожен мій виступ – це про обмін енергією з людьми. Сьогодні я дуже хотіла, щоб все було, як на моєму концерті, щоб я і всі, хто слухає, просто кайфонули. 

Чи очікувала ти почути такі коментарі від суддів? І що думаєш щодо слів Андрія Данилка про номер?

Це найтепліші слова, які я чула у своєму житті. Я чекала якийсь критичний коментар, але, знову ж таки, він був настільки теплий, що хочеться зараз закутати у свою піжамку, попити разом чайок і піти спати.  

У чому полягала для тебе найбільша складність під час виступу?

Ти виходиш з холодильника, у якому купа диму, який виявився дуже неприємним на смак. Ти вдихаєш, він потрапляє на язик, тобі потрібно співати, а ти у цей момент хочеш кашляти. Це те, що дає мені хвилювання на перших нотах. Зазвичай я дуже впевнена на сцені, як вдома. Але ось цей момент, коли тобі просто потрібно вийти з холодильника й вдихнути свіжого повітря – трішки збиває. Я не пам’ятаю, як я співала. Дівчата кажуть, що добре, але я не повірю, поки не подивлюся. Зараз хочеться обійматися і радіти, що я це зробила! 

Загалом, ти прокайфувала?

Прокайфувала так, що не пам’ятаю, що там робила!

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