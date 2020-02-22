Гороскоп на 23 лютого 2020 року принесе вам багато корисної інформації. Кому потрібно проявити терпіння, а хто повинен бути обережним із фінансами? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Для того, щоб виконати всі завдання на роботі, вам необхідно прислухатися до думки колег. Тільки разом ви зможете досягти успіху.

Телець

Напружена обстановка на роботі може зіпсувати вам настрій. Як наслідок ‒ ви захочете перенести це в свою сім’ю. Не варто. Ваші родичі не винні. Не зривається на них.

Близнюки

Прекрасний день для того, щоб провести час із друзями або близькими родичами. Запросіть гостей. Вам потрібно розслабитися.

Рак

Присвятіть весь день роботі. Вам потрібно вирішити багато важливих питань. Тому не відволікайтеся на порожні розмови.

Лев

Прекрасний день для змін. Тільки будьте обережні у своїх емоціях ‒ одна необережна фраза може зіпсувати настрій особливо чутливим людям.

Діва

Ви занадто довірливі. не варто слухати плітки та вірити всьому, що говорять ваші знайомі й колеги. Всі висновки робіть самі.

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Терези

Не спокушайтеся привабливими пропозиціями партнерів ‒ сьогодні компаньйони можуть вести нечесну гру. Тому не приймайте поспішних рішень.

Скорпіон

Вам варто обережно ставитися до фінансів. Ви занадто багато витрачаєте. Через це можете залишитися на мілині. Перш ніж зробити покупку, подумайте, чи потрібна вона вам.

Стрілець

Щоб досягти успіху, варто проявити ініціативу. У вашому оточенні є заздрісники, тому не розповідайте про свої плани доти, поки все не збудеться.

Козеріг

Можливий занепад сил і невелика апатія. Це все хандра. Не приймайте все близько до серця. Якщо є можливість, поговоріть із близьким другом. Якщо немає ‒ намагайтеся відволіктися.

Водолій

Чудовий день. Ви сповнені сил і планів. В особистому житті вас чекають приємні зміни.

Риби

День здійснення бажань. Ви зможете все. Тільки не поспішайте. Інакше дрібні неприємні помилки вам забезпечені.

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