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Євробачення-2020: виступи учасників у фіналі Нацвідбору

22.02.2020

Сьогодні, 22 лютого, відбувся фінал наймасштабнішого шоу країни – Національного відбору на Євробачення-2020. Шестеро найсильніших учасників боролися за право представляти Україну на міжнародному конкурсі в Нідерландах.  Дивіться виступи всіх учасників у фіналі Нацвідбору-2020 прямо зараз!

Більше на тему: Хто переміг у відборі на Євробачення 2020 – результати голосування

Сьогодні на сцені Нацвідбору на Євробачення-2020 виступили 6 найсильніших артистів! TVORCHI, KRUTЬ, Gо-A, KHAYAT, Jerry Heil і David Axelrod по-справжньому запалили головну сцену країни! Дивіться номера фіналістів Нацвідбору-2020 далі в матеріалі.

KRUTЬ – «99»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у фіналі Нацвідбору

Євробачення 2020: виступи учасників в фіналі Національного відбору на Євробачення 2020 в Україні. Дивіться, як виступили фіналісти Нацвідбору 2020

Jerry Heil – «Vegan»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у фіналі Нацвідбору

Євробачення 2020: виступи учасників в фіналі Національного відбору на Євробачення 2020 в Україні. Дивіться, як виступили фіналісти Нацвідбору 2020

Go_A «Соловей»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у фіналі Нацвідбору

Євробачення 2020: виступи учасників в фіналі Національного відбору на Євробачення 2020 в Україні. Дивіться, як виступили фіналісти Нацвідбору 2020

David Axelrod – «Horizon»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у фіналі Нацвідбору

Євробачення 2020: виступи учасників в фіналі Національного відбору на Євробачення 2020 в Україні. Дивіться, як виступили фіналісти Нацвідбору 2020

KHAYAT – «CALL FOR LOVE»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у фіналі Нацвідбору

Євробачення 2020: виступи учасників в фіналі Національного відбору на Євробачення 2020 в Україні. Дивіться, як виступили фіналісти Нацвідбору 2020

TVORCHI – «Bonfire»

Video: Євробачення-2020: виступи учасників у фіналі Нацвідбору

Євробачення 2020: виступи учасників в фіналі Національного відбору на Євробачення 2020 в Україні. Дивіться, як виступили фіналісти Нацвідбору 2020

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