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Євробачення-2020: виступи учасників у фіналі Нацвідбору
22.02.2020
Сьогодні, 22 лютого, відбувся фінал наймасштабнішого шоу країни – Національного відбору на Євробачення-2020. Шестеро найсильніших учасників боролися за право представляти Україну на міжнародному конкурсі в Нідерландах. Дивіться виступи всіх учасників у фіналі Нацвідбору-2020 прямо зараз!
Сьогодні на сцені Нацвідбору на Євробачення-2020 виступили 6 найсильніших артистів! TVORCHI, KRUTЬ, Gо-A, KHAYAT, Jerry Heil і David Axelrod по-справжньому запалили головну сцену країни! Дивіться номера фіналістів Нацвідбору-2020 далі в матеріалі.