David Axelrod успішно пройшов до фіналу і знову виступив на сцені Національного відбору на Євробачення 2020. Як оцінює свій виступ, учасник розповів ексклюзивно для редакції STB.UA.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

Які ваші враження від виступу?

Дуже круті. Нарешті ми це зробили. У середу з’явилася нова ідея постановки, а у четвер почали її втілювати. Хочу, щоб ви розуміли, що таке робиться приблизно два місяці, а ми змогли за кілька днів. Ви самі бачили, що вийшло. Наша мета була такою, аби нашу пісню сприймали, як нову.

Чому прибрали крила з постановки?

Першого разу не змогли втілити все, що планували. Це і через брак часу, і через технічні причини, тож обрали такий варіант.

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