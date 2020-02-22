Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2020 Jerry Heil у прямому ефірі виступила зі своєю піснею «Vegan». Постановку та образ виконавиці було повністю змінено. Як оцінили її виступ члени журі та чи оцінили вони новий номер? Докладніше читайте в матеріалі.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

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У першому півфіналі судді в цілому похвалили конкурсну пісню Jerry Heil, але Андрієві Данилку не вистачило у ній драйву. У свою чергу Тіна Кароль відзначила актуальність композиції й заявила про готовність допомогти дівчині у наступних її репетиціях.

Але Jerry Heil зізналася, що для фіналу вона хоче змінити свою постановку. Відомо, що у цьому їй допомагала команда відомого режисера Германа Ненова. Що з цього вийшло – ми побачили в прямому ефірі на фіналі Нацвідбору.

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Захоплення творчістю і заклики голосувати за Jerry Heil висловили Ліза Василенко, Володимир Дантес, Леся Никитюк і Євген Клопотенко. Першим в очі кинувся її оновлений образ. Замість яскравої жовтої шубки ми побачили оверсайзну піжаму. Канонічні пучки Jerry Heil залишилися незайманими.

У свою чергу Андрій Данилко зазначив, що Яна зробила величезну помилку стосовно того, що читала коментарі хейтерів. Суддя порадив йти своїм шляхом! Щодо номеру, Андрій Михайлович зазначив, що він не має жодного відношення до пісні «Vegan» та жартома запитав:

А Герман Ненов точно ставив номер на цю пісню?

Тіна Кароль у своєму коментарі підтримала думку Андрія Данилко та побажала співачці залишатися собою.

Віталію Дроздову образ здався не на стільки яскравий. Суддя запитав у Jerry Heil чи хоче вона поїхати в Роттердам та чи хоче вона перемогти у Нацвідборі. Почувши стверджувальні відповіді Віталій Дроздов побажав Jerry Heil удачі.

Video: Андрій Данилко про виступ Jerry Heil: Герман Ненов точно ставив номер на цю пісню? Jerry Heil - фіналістка Нацвідбору на Євробачення 2020! Про виступ учасниці Джері Хеіл в фіналі на Національному відборі на Євробачення читайте в матеріалі

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