Фіналісти Національного відбору на Євробачення-2020 Go-A в прямому ефірі представили свою пісню «Соловей». Молодих артистів похвалили всі члени журі, назвавши те, що відбувалося на сцені, справжньою магією.

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Під час фіналу Національного відбору на Євробачення-2020 виступ молодого гурту Go-A із піснею «Соловей» вразив глядачів, у залі довго звучали овації. Але що ж сказали судді?

Так, Андрій Данилко заявив, що група Go-A — найкращі:

«Для мене ви найкращі! Мені все подобається. Це стильно, трохи дивно, але ви виділяєтеся. Я — за вас!».

Тіна Кароль також була в захваті від виступу. Вона зазначила, що група — нестандарт, але в цьому і є родзинка.

Віталій Дроздов приєднався до коментарів своїх колег і сказав, що цього разу була справжня магія.

Video: Андрій Данилко: Для мене GO-A — найкращі Go-A - учасники фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020! Про виступ участніиков Go-А в фіналі на Національному відборі на Євробачення читайте в матеріалі

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