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TVORCHI: топ-5 пісень учасників Нацвідбору-2020

21.02.2020

Гурт TVORCHI — фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2020. Поки дует готується до виступу у фіналі конкурсу, послухайте топ-5 пісень музикантів.

Дивитись онлайн Євробачення 2020 – фінал відбору в Україні від 22.02.2020

творчі

Більше на тему: TVORCHI про участь в Нацвідборі на Євробачення 2020

Відомо, що гурт TVORCHI було засновано лише два роки тому. До його складу увійшли саунд-продюсер Андрій Гуцуляк і вокаліст Джеффрі Кенні. Музичний стиль не має точного визначення, оскільки поєднує і танцювальну манеру, і розслаблююче звучання.

Більше на тему: Як голосувати за учасників Національного відбору на Євробачення-2020

TVORCHI – володарі двох альбомів – «The parts» (2018) і «Disco lights» (2019), а також автори синглів «Slow» і «You». Мало хто знає, але останній кліп музикантів на трек «Believe» всього за 12 годин набрав майже 100 000 переглядів, а зараз налічує понад 900 000! Дивіться найкращі музичні роботи хлопців вже зараз!

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TVORCHI –  «#не_танцюю»

TVORCHI –  «Believe»

TVORCHI –  «Молодість»

TVORCHI –  «Earthquake»

TVORCHI –  «I can`t believe»

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