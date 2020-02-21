Гурт TVORCHI пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення-2020, отримавши найбільшу кількість балів від журі та глядачів. Ексклюзивно для редакції STB.UA гурт розповів про повідомлення від Джамали і графік інтерв’ю. А також, чому TVORCHI не бажають переїхати до Києва — читайте в матеріалі.

Євробачення 2020: фінал відбору на Євробачення 2020 в Україні дивитись онлайн

Які емоції напередодні фінального виступу на сцені Нацвідбору на Євробачення-2020?

У нас переважає спокій і гармонія з собою. Ми медитуємо і трошки жартуємо. Намагаємося всі сили вкладати в себе, а не розпорошувати їх на хвилювання.

Що суттєво змінилося за ці тижні Нацвідбору?

По-перше — це величезна кількість інтерв’ю. Зізнаємося, що раніше їх було набагато менше. Такі зустрічі забирають майже весь час, який залишається поза репетиціями. Наприклад, щодня це від п’яти інтерв’ю, на які йде цілий день. Проте я думаю, що у Тернополі все було б набагато швидше (сміється. — Прим.ред.).

Чи думали про переїзд до Києва?

Зовсім ні. У Тернополі ми відчуваємо натхнення і гармонію. А у Києві постійні зустрічі, рух, галас, навіть коли ми вдома, то не можемо абстрагуватися від зовнішніх факторів. Можливо колись, але не зараз.

На що більше налаштовані наразі: на перемогу у Нацвідборі, або все ж таки донести свою музику українцям?

Більше налаштовані на перемогу, адже прийшли задля цього. Зрозумійте, що це невід’ємні сполуки. Вся наша творчість — це мета достукатися до слухача. А перемога — це результат.

У вас досить велика підтримка: у другому півфіналі ви здобули 8 балів і від журі, і від глядачів. Джамала заявила про те, що відправляла за вас смс. Чи зверталися особисто до когось із зірок за порадою?

Ми дуже поважаємо і любимо Джамалу. Після півфіналу вона нам сказала, що ми молодці і дала кілька порад щодо вокалу. Було дуже приємно отримати повідомлення в Instagram від людини, яка привезла перемогу на Євробаченні до України.

Пройшовши у фінал, почали інтенсивніше працювати над вокалом?

Безумовно, це посилені уроки. Пропрацьовували кожну ноту і момент. Проходили різні варіанти, наприклад, якщо знову вимкнуться інейри. Це був дуже великий стрес для Джефрі, адже у якийсь момент він перестав себе чути. Тому проходили різні варіанти, які можуть статися як у фіналі, так і на сцені Євробачення у Роттердамі.

Серед всіх фіналістів, кого вважаєте найбільшим конкурентом?

Тут немає конкурентів, ми нікого не боїмося. Ніхто не страшний, і ніхто не бажає нам зла (посміхається. — Прим.ред.). У всіх учасників цікава музика. Це не змагання, де ти біжиш стометрівку і маєш добігти першим. Тому ми отримуємо задоволення від участі.

Якщо цьогоріч не вдасться перемогти, адже фінал — це непередбачуваний ефір, чи будуть TVORCHI серед конкурсантів у наступному році?

Ми не задумувались над цим і навіть не обговорювали. Проте, думаю, що ні. Продовжимо займатися своєю музикою і творчість. Цьогоріч ми також прийшли, тому що фанпідтримка захотіла нас бачити на Євробаченні від України. У нас найкращі фанати!

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