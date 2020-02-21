Креативні та неординарні фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2020 TVORCHI — відомий електронний дует з Тернополя, до якого входять Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні. Відомо, що дует було засновано випадково у 2018 році. Чому хлопці наважилися на участь у Нацвідборі та що вони хочуть донести глядачам – далі в матеріалі.

Дивитись онлайн Євробачення 2020 – фінал відбору в Україні від 22.02.2020

Чому саме ви повинні представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення?

Я думаю, що саме ми повинні представляти Україну на Євробаченні, тому що в нас є не просто пісня. В композиції сформувався свій, дуже важливий, меседж. Ми хочемо донести до свого слухача важливі проблеми, мораль яких ми передаємо піснею. Наша головна тема – про молодь, яка не є почутою. Старші люди, які мають високий рівень впливу, не надто багато думають про покоління, яке тільки має народитися. Вони не думають про молодь, яка зараз зростає, про її перспективи, як вона має жити і яким способом має себе реалізувати. І це дуже лякає!

А в чому ваша фішка? Чому саме ви стали фіналістами Нацвідбору?

Тому що, по-перше, ми класні! Ми створюємо нову музику, яка не схожа на іншу, у нас є свій стиль, над яким ми дуже багато працюємо. По-друге, ми стараємось транслювати правильні цінності і, звичайно, любов!

Як було засновано ваш дует?

Одного разу я йшов на автовокзал і зустрів Джеффрі. В той момент я просто хлопнув його по плечі (сміється. — Прим. ред.). Я запропонував йому познайомитися і трішки поговорити англійською. План був такий: я підтягую Джеффрі в українській, а він мене – в англійській. Він погодився. Вже наступного дня ми зустрілися, пішли на каву, а рівно через пів року він заспівав на мій день народження пісню «Happy Birthday». Тоді я зрозумів, що в нього доволі класний голос! Після цього ми записали перший сингл «Slow», а потім випустили ще один англомовний трек. Ці дві пісні доволі часто звучали в Америці та Європі. Але ми зрозуміли, що треба щось робити тут, вдома. Після цього ми випустили альбом в Україні і займаємось розвитком на рідній землі.

Джеффрі, а звідки ти родом? І що для тебе означає участь у Нацвідборі?

Я родом з Нігерії. Зараз для мене виступати на такій великій сцені – шанс! Ми трішки хвилювалися на кастингах, але це нормально. Все було чудово!

Ми живемо в Україні і транслюємо наші відчуття та сприйняття у музику. Саме це ми і хочемо донести всьому світу. Ми б хотіли поділитися із глядачами Нацвідбору своєю музикою, шаленою енергетикою та нашим баченням світу. Це для нас надважливо!

Анна Голішевська

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Євробачення-2020: пісні фіналістів Нацвідбору

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.