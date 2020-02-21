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TVORCHI – «Bonfire»: пісня для Нацвідбору

21.02.2020

TVORCHI представили пісню, з якою 22 лютого планують підкорити фінал Нацвідбору в Україні, а потім, можливо, і Євробачення 2020. Детальніше про пісню, яку гурт підготував на Національний відбір, – в матеріалі.

Дивіться фінал Відбору на Євробачення 2020 – онлайн трансляція на сайті

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Гурт TVORCHI представив повну версію пісні та кліпу «Bonfire», що перекладається як «Багаття». Саме цю композицію музиканти виконуватимуть у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2020, який відбудеться 22 лютого.

За словами виконавців, пісня про те, що саме хоче донести молодь сучасному світу. Про те, що люди повинні бути свідомими у ставленні до нашої планеті та відповідати за свої дії:

«Ми бачимо, як змінюється світ, як змінюється наш стиль життя. І ці зміни не завжди на краще. Але закривати очі на проблеми – не наш варіант. Ще є час визнати помилки і все змінити», – кажуть TVORCHI про свій конкурсний трек.

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А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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