Серіальні прем’єри весни на СТБ

24 лютого на телеканалі СТБ починається лінійка весняних серіальних прем’єр. У новому телесезоні глядачам не доведеться нудьгувати, адже крім улюблених шоу і реаліті канал покаже серіальні новинки найрізноманітніших жанрів. Дивіться з понеділка по четвер о 20:00 в слоті «СТБ-серіал».

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«Проти течії»

10 серій

Прем’єра: 24 лютого

За сюжетом головна героїня Міла Єгорова влаштовується на посаду прес-секретаря в модний яхт-клуб. Незважаючи на панічний страх води, дівчина погоджується на роботу: врятувати репутацію яхт-клубу і її власника ‒ вдівця Руслана Калініна. Нез’ясовне тяжіння між Русланом і Мілою стає небезпечним. Щастя в сьогоденні заважає лише минуле. Пам’ять про загиблу дружину не дає спокою Руслану, а колишній наречений Міли має намір довести, що Руслан ‒ убивця. З кожним кроком вир пристрастей і інтриг затягує Мілу і Руслана все глибше. Чи вдасться їм вибратися з нього живими.

У ролях: Ольга Гришина, Петро Риков, Сергій Шаталов, Анатолій Котенєв, Анна Легчилова, Даша Трегубова, Олександр Кобзар, Наталія Денисенко, Андрій Фединчик.

«Спіймати Кайдаша»

12 серій

Прем’єра 2 березня

Нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Сценаристом проєкту є Наталка Ворожбит. Також вона вперше стала шоураннер проєкту. Саундтреком до серіалу стала музика DakhaBrakha. Одні з головних ролей зіграли секс-символ «Кріпосний» Тарас Цимбалюк і зірка «Кіборгів» Віктор Жданов, який поділився своєю думкою про новий прочитанні відомої історії.

«Це історія про нас. Не хотілося б, щоб люди наступали на одні й ті ж граблі. Хочеться, щоб ми стали кращі всі разом, всі українці. Якщо говорити про історію, я навіть не знаю, як розповісти… Не хочу йти на випередження, оскільки сам нервую і переживаю про прем’єру, як люди сприймуть наше бачення цієї історії. Це моя перша робота в такому форматі. І одна з головних ролей у картині. Мені самому дуже цікаво, як глядач відреагує. Так що буду чекати», ‒ коментує Віктор Жданов.

12-серійний проєкт «Спіймати Кайдаша» створено за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту України.

У ролях: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина.

Повна версія «Ніщо не трапляється двічі»

24 серії

Прем’єра: 16 березня

Більше року глядачі перебували в очікуванні другої частини телебестселлера Оксани Байрак «Ніщо не трапляється двічі» ‒ спільного проєкту СТБ, FILM.UA Group і студії Оксани Байрак.

Із 16 березня на СТБ стартує повна версія гучного фільму з довгоочікуваним продовженням. За сюжетом, дії другої частини «Ніщо не трапляється двічі» починаються через півроку після останніх подій. Вадим Огнев прощається з кримінальним світом заради своєї дочки. Він продає все, стає відлюдником на острові і виховує дівчинку самостійно. Однак любов до Маші змушує Вадима залишати для неї якісь «підказки». Завдяки цьому Маші таки вдається знайти Катюшу, але дівчинка переконана, що її мама загинула. Чи будуть Огнев і Маша разом ‒ головна інтрига фільму. До того ж, в продовженні «Ніщо не трапляється двічі» з’явиться нова героїня ‒ вчителька танців Філомена, яку грає Анастасія Скібунова. Важкі часи чекають і сім’ю Аглаї. Їй доведеться дізнатися про страшний обмані чоловіка, а також пройти випробування разом із Глібом і Ксюшею. У їхньому житті панує ідилія, проте в одну мить вона руйнується, і життя пари ділиться на «до» і «після».

У ролях: Катерина Тишкевич, Антон Батиров, Надія Мейхер, Єфросинія Мельник, Григорій Бакланов, Наталі Старинкевіч, Анастасія Буніна, Клавдія Дрозд та інші.

«У кожного своя брехня» (робоча назва)

12 серій

У центрі сюжету історія Лізи Лапшиной ‒ талановитого лікаря-гінеколога. Саме таких, як вона, називають лікарем від Бога. Вона допомагає відчути радість материнства жінкам, які вже, здавалося, зовсім зневірилися. Але вона сама через вроджену хворобу серця дітей мати не може. З цієї ж причини головний лікар лікарні не вирішується призначати її на керівну посаду, адже стрес і велике навантаження можуть не кращим чином вплинути на її здоров’я. Головна конкурентка Лізи всіляко намагається усунути її зі свого кар’єрного шляху, але все ж посада дістається Лапшиній. Здавалося б, у Лізи все добре, підвищення отримано, у чоловіка Олексія теж бізнес йде в гору. Він як раз збирається в ділову поїздку, щоб зустрітися з перспективними партнерами по будівельному бізнесу. Але саме після цього відрядження в житті Лізи та Олексія відбуваються події, які змінять їхнє життя. Олексій знову повинен відправитися у відрядження, але на ранок Ліза отримує жахливу звістку ‒ машину Олексія знайшли в річці, а його тіло так і не знайшли…

Серіал створений продакшн-компанією IVORY films на замовлення телеканалу СТБ і знятий відомим українським режисером Анатолієм Матешко.

У ролях: Ольга Павловець, Дмитро Бджола, Анастасія Чепелюк, Сергій Радченко, Ірина Калашникова, Ігор Рубашкін, Анастасія Матешко, Тимур Ібраїмов.

«Упереджене ставлення»

8 серій

Наталя Горенко ‒ в минулому успішний слідчий ‒ працює в патрульної поліції, і готується зустріти свій 45-й рік народження. Вона важко переживає розрив стосунків зі своїм єдиним сином Іллею, який не спілкується з нею сім років. Ілля не може пробачити матері того, що, будучи слідчим, вона відмовилася «відмазати сина» від в’язниці за скоєний ним злочин. З цієї ж причини від Наталії пішов чоловік ‒ судмедексперт Степан Феофанов, обурений її «зайвій принциповістю». Вийшовши на свободу, Ілля уникає будь-якого спілкування з батьками, а ті, в свою чергу, роками не спілкуються один з одним. Але одного разу в морг для розтину надходить тіло зі слідами насильницької смерті, в якому судмедексперт Феофанов впізнає свого сина Іллю. Трагедія об’єднує колишнього подружжя, тепер їх головна мета ‒ знайти вбивцю сина.

У ролях: Ольга Радчук, Сергій Фролов, Дмитро Чернов, Олександр Рудинський, Оксана Сташека, Валентин Томусяк і інші.

Виробництво: Art Forms Production для телеканалу СТБ.

«Акушерка»

12 серій

«Акушерка» ‒ це українська адаптація успішного американського фільму. За сюжетом головний лікар пологового будинку Тетяна Скворцова повністю присвячує себе роботі, відвойовуючи породіль і новонароджених у смерті. Але її життя руйнується, коли дружина впливового бізнесмена з важким серцевим недугою вирішує народжувати не в пологовому будинку, а у знахарки. Це обертається трагедією ‒ породілля вмирає, але Тетяні вдається врятувати її дитину. У смерті дружини бізнесмена звинувачують Тетяну, її усувають від роботи. У боротьбі за чесне ім’я Тетяну чекає і боротьба за особисте щастя. Глядачі побачать не звичну ідеальну картинку очікування дітей і щастя материнства, а складність вибору, який часто буває у жінок в різних життєвих ситуаціях: стати матір’ю чи ні.

В ролях: зірка «Кріпосний» Фатіма Горбенко, Андрій Мостренко, Олександр Єфремов, Ольга Морозова, Сергій Дзялік, Микола Боклан.

Виробництво: StarLightProduction

Генеральний продюсер ‒ Галина Балан-Тимкин.

Також навесні цього року телеканал СТБ запланував прем’єру української адаптації відомого міжнародного формату ‒ багатосерійний проєкт «Слід» і містичний детектив-мелодраму виробництва IQ Production. Обидва проєкти зараз перебувають у провадженні.

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