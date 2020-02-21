Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Номер Jerry Heil не сподобався взагалі: Джамала розкритикувала виступи фіналістів Нацвідбору

21.02.2020

Переможниця Євробачення-2016 та ексчлен журі Джамала (Jamala) прокоментувала виступи фіналістів першого півфіналу Нацвібору на Євробачення-2020. Хто з фіналістів по-справжньому вразив артистку, а від кого вона чекала кращого виступу? Читайте просто зараз! 

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

Яскрава і впевнена Джамала (Jamala) прокоментувала виступи фіналістів Нацвідбору у прямому ефірі радіо «Хіт FM». За  її словами, співачка Jerry Heil трохи розчарувала, бо сам номер виглядав сиро:

«Коли виконавець викладає пісню, ми її слухаємо, сприймаємо таку красиву, чисту, оброблену, і сприймаємо її якісною. І коли виконавець виходить на сцену і не може продати  сам свою пісню, — це дуже важко. Вона виглядала дуже яскравою, позитивною, але, мені здається, трохи переборщила з номером. Її виступ виглядав, як дитяче свято, де було багато яскравих костюмів. Як на мене, це був перебор». 

А щодо вокальної складової у виступі Jerry Heil, то Джамала не відчула саму пісню:

«Мені не вистачило голосу, я не відчула, де пісня. Вона дуже ніжно робить цей субтон у запису, а загального драйву мені не вистачило. От чому Данилко сказав, що вона не вміє працювати з публікою. Для мене це означає, що вона не вміє нести пісню в маси. Заспівати так, щоб запевнити всіх у тому, що це її пісня. Зробити якийсь сильний акцент, а цього не було. Її порівнювали з Біллі  Айліш, але Біллі Айліш суперкруто співає. Номер Jerry Heil не сподобався взагалі. А щодо роботи з публікою… Мені здається, що їй не вистачає досвіду». 

Більше на тему: Джамала поділилася очікуваннями від виступу TVORCHI в фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020

А от щодо виступу гурту Go-A, то Джамалі сподобався колектив за рахунок великого досвіду:

«Вони виглядали дуже досвідченими, співали впевнено, попадали в ноти. Вони довели, що можуть бути у фіналі. Мені тільки не подобається, що цей фольклорний тренд був у топі три роки тому. І мені здається, це виглядає застаріло. Я обожнюю українську музику, фольклорність, але не так прямолінійно і не так в лоб. Це виглядає, наче перероблена українська пісня. Однак вокал – дуже добрий. Номер – дуже рівно, для мене не було прямо номеру, але виступили добре. Мені здається, що гурт Gо_A –  переможці в роботі з глядачами у першому півфіналі Нацвідбору». 

На думку Джамали, виступ фаворитки глядачів і суддів KRUTЬ (Марини Круть) був дуже атмосферним, однак ще потрібно попрацювати над вокалом: 

«Коли я почула пісню KRUTЬ, вона мені нагадала Лану Дель Рей. Я занурилася в неї, було дуже атмосферно. Мені сподобався мультяшний персонаж, відеоряд. Але коли вона почала співати на сцені, я не знаю, що їй завадило… Можливо, в неї було щось із моніторингом, вона не змогла заспівати цю пісню. І вона, як справжній музикант, не може бути задоволена таким виступом. Для мене пісня –  дуже добре! Але сам виступ і виконання наживо – погано. Хоч і вона чарівна, і я вважаю її сексуальною, доброю і світлою, мені б хотілося додати до цього впевненість і справжній вокал».

Джамала додала, що попри вокал та манеру виконання, сам вихід KRUTЬ (Марини Круть) у фінал був справедливим: 

«Я згодна з тим, що KRUTЬ потрапила у фінал! Однак я думаю, що в подальшому робити великий акцент на бандурі не потрібно. Треба акцентувати увагу на пісні, на її виконанні, харизмі. Адже на Євробаченні цінуються три моменти: або ти супервеселий фрик, або драматичний співак, або щось непередбачуване. За це я і люблю конкурс Євробачення. Вона має дати якусь свою енергію, власну філософію і додати у це спів. Тому що співу не було. Вокал міг бути кращим, а от номер –  зачаровує! Вона дуже красива, і мені її хочеться показати».

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить