Переможниця Євробачення-2016 та ексчлен журі Джамала (Jamala) прокоментувала виступи фіналістів першого півфіналу Нацвібору на Євробачення-2020. Хто з фіналістів по-справжньому вразив артистку, а від кого вона чекала кращого виступу? Читайте просто зараз!

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

Яскрава і впевнена Джамала (Jamala) прокоментувала виступи фіналістів Нацвідбору у прямому ефірі радіо «Хіт FM». За її словами, співачка Jerry Heil трохи розчарувала, бо сам номер виглядав сиро:

«Коли виконавець викладає пісню, ми її слухаємо, сприймаємо таку красиву, чисту, оброблену, і сприймаємо її якісною. І коли виконавець виходить на сцену і не може продати сам свою пісню, — це дуже важко. Вона виглядала дуже яскравою, позитивною, але, мені здається, трохи переборщила з номером. Її виступ виглядав, як дитяче свято, де було багато яскравих костюмів. Як на мене, це був перебор».

А щодо вокальної складової у виступі Jerry Heil, то Джамала не відчула саму пісню:

«Мені не вистачило голосу, я не відчула, де пісня. Вона дуже ніжно робить цей субтон у запису, а загального драйву мені не вистачило. От чому Данилко сказав, що вона не вміє працювати з публікою. Для мене це означає, що вона не вміє нести пісню в маси. Заспівати так, щоб запевнити всіх у тому, що це її пісня. Зробити якийсь сильний акцент, а цього не було. Її порівнювали з Біллі Айліш, але Біллі Айліш суперкруто співає. Номер Jerry Heil не сподобався взагалі. А щодо роботи з публікою… Мені здається, що їй не вистачає досвіду».

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А от щодо виступу гурту Go-A, то Джамалі сподобався колектив за рахунок великого досвіду:

«Вони виглядали дуже досвідченими, співали впевнено, попадали в ноти. Вони довели, що можуть бути у фіналі. Мені тільки не подобається, що цей фольклорний тренд був у топі три роки тому. І мені здається, це виглядає застаріло. Я обожнюю українську музику, фольклорність, але не так прямолінійно і не так в лоб. Це виглядає, наче перероблена українська пісня. Однак вокал – дуже добрий. Номер – дуже рівно, для мене не було прямо номеру, але виступили добре. Мені здається, що гурт Gо_A – переможці в роботі з глядачами у першому півфіналі Нацвідбору».

На думку Джамали, виступ фаворитки глядачів і суддів KRUTЬ (Марини Круть) був дуже атмосферним, однак ще потрібно попрацювати над вокалом:

«Коли я почула пісню KRUTЬ, вона мені нагадала Лану Дель Рей. Я занурилася в неї, було дуже атмосферно. Мені сподобався мультяшний персонаж, відеоряд. Але коли вона почала співати на сцені, я не знаю, що їй завадило… Можливо, в неї було щось із моніторингом, вона не змогла заспівати цю пісню. І вона, як справжній музикант, не може бути задоволена таким виступом. Для мене пісня – дуже добре! Але сам виступ і виконання наживо – погано. Хоч і вона чарівна, і я вважаю її сексуальною, доброю і світлою, мені б хотілося додати до цього впевненість і справжній вокал».

Джамала додала, що попри вокал та манеру виконання, сам вихід KRUTЬ (Марини Круть) у фінал був справедливим:

«Я згодна з тим, що KRUTЬ потрапила у фінал! Однак я думаю, що в подальшому робити великий акцент на бандурі не потрібно. Треба акцентувати увагу на пісні, на її виконанні, харизмі. Адже на Євробаченні цінуються три моменти: або ти супервеселий фрик, або драматичний співак, або щось непередбачуване. За це я і люблю конкурс Євробачення. Вона має дати якусь свою енергію, власну філософію і додати у це спів. Тому що співу не було. Вокал міг бути кращим, а от номер – зачаровує! Вона дуже красива, і мені її хочеться показати».



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