Зовсім нещодавно відбувся другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Журі та глядачі визначили учасників, які пройшли у фінал. З шістнадцяти конкурсантів шестеро стали на крок ближчими до перемоги. Хто набрав найбільшу кількість переглядів у YouТube – дізнайтеся в матеріалі.

Відбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн трансляцію фіналу від 22.02.2020

Члени журі та глядачі за допомогою своїх голосів визначили шістку учасників, які пройшли в фінал Національного відбору на Євробачення-2020. Уже в цю суботу, 22 лютого, кращі виступлять знову, але вже в фіналі, де будуть боротися за можливість представити Україну на головному пісенному конкурсі Євробачення-2020. Дивіться підбірку виступів учасників – лідерів в YouТube прямо зараз!

TVORCHI – 270 тисяч переглядів

KRUTЬ – 265 тисяч переглядів

Gо-A – 250 тисяч переглядів



KHAYAT – 220 тисяч переглядів



Jerry Heil – 208 тисяч переглядів



David Axelrod – 84 тисячі переглядів

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