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Нацвідбір на Євробачення-2020: де дивитися онлайн і по ТБ

21.02.2020

22 лютого в Україні відбудеться грандіозний фінал Нацвідбору на Євробачення-2020, у якому братимуть участь 6 українських артистів. Телеглядачі разом із членами журі визначать найкращу пісню, з якою Україна буде боротися за перемогу на конкурсі в Роттердамі, Нідерланди. Але де ж дивитися фінал Національного відбору на Євробачення-2020? Дізнайтеся просто зараз!

евровидение 2020

Відомо, що фінал Нацвідбору відбудеться 22 лютого.

Більше на тему: Хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2020

З 2016 року конкурсний відбір в Україні на Євробачення проводять телеканал СТБ спільно з телеканалом UA: Перший. Цього року на глядачів чекають не лише нові яскраві учасники, а й оновлений склад журі та виступи зіркових гостей.

Більше на тему: Пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2020

Дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення можна буде в прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA: Перший. А також онлайн – на сайті STB.UA, на офіційній сторінці телеканалу СТБ у Facebook та каналі у YouTube. Трансляція фіналу Нацвідбору-2020 розпочнеться 22 лютого, в суботу, о 19:00.

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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