KRUTЬ – співачка і бандуристка, фіналістка Національного відбору на Євробачення-2020 року – представила пісню «99». Саме з цією композицією Марина Круть виступить у фіналі під номером 1. Знайомтеся з піснею «99» в матеріалі.

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KRUTЬ презентувала пісню, з якою побореться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020.

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«Часто на шляху трапляються падіння, та якщо ти впав один раз, то маєш 99 причин піднятись та іти далі до своєї мети», – говорить KRUTЬ.

У відео зображено героїню – прототип співачки, яка долає різні перешкоди до своєї мети, до великої сцени. На перших кадрах ми бачимо, що грати на бандурі героїні не вдасться, бо на ній немає жодної струни. На своєму шляху співачка зустріла багато людей, надихаючих речей та тварин, які допомогли їй зібрати 65 струн, аби бандура та голос KRUTЬ зазвучали на цілий світ.

Уже 22 лютого відбудеться фінал Національного відбору, в якому учасниця виступить з піснею «99». Слухайте пісню «99» вже зараз!

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