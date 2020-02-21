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KHAYAT: топ-5 пісень учасника Нацвідбору-2020
Один із найвідоміших учасників Нацвідбору на Євробачення-2020 KHAYAT вже 22 лютого буде боротися за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення. Слухайте найкращі пісні KHAYAT’а прямо зараз!
Відбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн трансляцію фіналу від 22.02.2020
Відомо, що справжнє ім’я KHAYAT’а — Андрій Хайат. Хлопець народився 3 квітня 1997 року в місті Знам’янка Кіровоградської області, де закінчив музичну школу по класу акордеона. У 2019 закінчив Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Англійська та арабська мови». Слухайте найкращі пісні молодого виконавця KHAYAT далі в матеріалі!
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KHAYAT — «CALL FOR LOVE»
KHAYAT — «OSOKA»
KHAYAT — «Ясно»
KHAYAT — «Ever»
KHAYAT — «KHMIL’»
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