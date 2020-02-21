KHAYAT представив нову пісню «CALL FOR LOVE», з якою боротиметься за право представити Україну на Євробаченні-2020. Про що пісня учасника, а також що сам виконавець вклав в основу виконання? Слухайте пісню «CALL FOR LOVE» в матеріалі.

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За словами виконавця, ця робота стала великим кроком до руйнування його внутрішніх бар‘єрів як композитора, адже вона отримала нове звучання.

«Пісня CALL FOR LOVE ‒ сміливий заклик до любові. Головна ідея в тому, що вона є тією рушійною силою, яка робить наше життя яскравим і повноцінним, але не кожен готовий свідомо впустити її у своє серце. Іноді людині потрібен певний поштовх, аби побачити, що життя складається не тільки з рутинного буття, стресу та нав‘язаних стандартів соціуму. Люди звертаються по допомогу до Бога, до закону і забувають про те, що насправді все в цьому світі починається з любові», — наголосив KHAYAT.

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У композиції співак поєднав сучасну електронну музику та українські мотиви. Як акцентує KHAYAT, для нього важливо, щоб пісня від України на Євробаченні містила аспект національної ідентифікації.

KHAYAT виступатиме під номером 5 у фіналі Нацвідбору, який відбудеться 22 лютого.

Прямий ефір Національного відбору на Євробачення-2020 транслюватимуть одночасно на СТБ та телеканалі Суспільного мовлення UA: ПЕРШИЙ.

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