22 лютого відбудеться фінал Національного відбору Євробачення-2020! У тебе є можливість проголосувати за улюбленого артиста абсолютно безкоштовно за допомогою мобільного додатку «Телепортал».

Дивитись онлайн Євробачення 2020 – фінал відбору в Україні від 22.02.2020

Для цього необхідно:

Авторизуватися у додатку «Телепортал» за допомогою однієї з соц. мереж. Підтвердити свій мобільний номер телефону (спеціальна позначка біля фото профілю)

УВАГА! РЕКОМЕНДУЄМО ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ РЕЄСТРАЦІЇ У ДОДАТКУ ЗАВЧАСНО!

Віддати свій голос ти зможеш у розділі «Голосування», під час ефірів, коли лінії для голосування будуть відкриті. Голоси користувачів, які проголосують через «Телепортал», будуть автоматично додаватися до смс-голосів глядачів під час прямого ефіру. Кожен глядач з одного номера телефону може проголосувати за кожного обраного ним учасника тільки один раз.

Оцінюй виступи учасників та дивись результати в ефірі, дізнавайся першим новини і дивись ексклюзивне відео. Дізнавайся думки інших глядачів про виступ улюбленого учасника Національного відбору «Євробачення-2020»!

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