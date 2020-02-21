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Як голосувати за учасників Національного відбору на Євробачення-2020
22 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020. Глядачі почують живе виконання конкурсних пісень фіналістів. Як проголосувати за свого фаворита на Національному відборі на Євробачення-2020 — дізнайтеся в матеріалі.
Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)
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Жеребкування визначило порядок участі конкурсантів Національного відбору на Євробачення-2020. Згідно з результатами, у фіналі вже 22 лютого виступлять претенденти на перемогу в такій черговості:
Після того, як всі учасники Нацвідбору-2020 представлять свої пісні, ведучий Сергій Притула оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, надіславши СМС із кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Більш детальні правила голосування читайте ТУТ.
Коди учасників Нацвідбору:
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