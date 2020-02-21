22 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020. Глядачі почують живе виконання конкурсних пісень фіналістів. Як проголосувати за свого фаворита на Національному відборі на Євробачення-2020 — дізнайтеся в матеріалі.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

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Жеребкування визначило порядок участі конкурсантів Національного відбору на Євробачення-2020. Згідно з результатами, у фіналі вже 22 лютого виступлять претенденти на перемогу в такій черговості:

Після того, як всі учасники Нацвідбору-2020 представлять свої пісні, ведучий Сергій Притула оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, надіславши СМС із кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Більш детальні правила голосування читайте ТУТ.

Коди учасників Нацвідбору:

KRUTЬ

Jerry Heil

Go-A

David Axelrod

KHAYAT

TVORCHI

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