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Jerry Heil: У своєму номері ми змінили все!

21.02.2020

Прогресивна та творча інтернет-сенсація 2019 року й учасниця 9 сезону шоу «Х-фактор»  Jerry Heil — фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2020. Два тижні тому конкурсантка боролася за місце у фіналі Нацвідбору, а тепер Jerry Heil посилено готується для того, аби взяти головний приз! Та чи вдасться молодій артистці подолати конкурентів? Дізнаємося зовсім скоро! 

Відомо, що Jerry Heil — справжній кумир сучасної молоді! Васильківська Біллі Айліш змогла за короткий період часу закохати в себе сотні тисяч дівчат та хлопців по всій Європі. Читайте ексклюзивне інтерв’ю з Jerry Heil просто зараз! 

Яна, ваш номер і внутрішній стан значно відрізняються від того, що ми бачили на першому півфіналі. У вас зникло хвилювання? 

Ні, я і зараз хвилююсь, тому що ми з режисером Германом Неновим дуже багато чого змінили. Хоча, насправді, в своєму номері ми змінили все! Мене трішки збиває з ніг те, що зараз є багато моментів, які мені зараз треба запам’ятати та засвоїти. Але головне завдання, яке я перед собою ставлю, – кайфонути на сцені!

Зараз ви хвилюєтесь найбільше через номер та постановку або через перемогу?

Через усе разом, адже всі ці процеси настільки злилися воєдино… Євробачення — це  дуже цікавий період у житті, і поки важко виокремлювати постановку, голос, номер, перемогу. Поки що хвилююся через усе. 

У вас доволі серйозна підтримка з боку вашої так званої Panda team…

Якби не Panda team, то я не знаю, як би я пройшла через усе. У соцмережах я начиталася дуже багато коментарів і, в принципі, я з ними згодна. Через більшість схожих думок ми свій номер і змінили! Мені здається, що будь-якій людині важко пройти через такий шквал агресії…

Раніше ви говорили про те, що хочете бути на сцені максимально природною, бути собою. Зараз це вийшло?

Як мінімум, я у своїй піжамці! (Усміхається. — Прим. ред.). Я в ній не спала, але вона така м’якенька, що я боюся в ній заснути навіть на сцені! Зараз я відчуваю себе максимально комфортно, відчуваю себе собою! Тому те, що відбувається зараз, –  близьке мені до душі! Я залишилася і буду залишатися собою!

Ви сказали, що у фінальній версії номеру дослухалися до коментарів суддів та  хейтерів. Що завтра відбуватиметься на сцені?

Я дослухалася до всіх. Все, що відбуватиметься на сцені, воно буде на основі того, що я почула і прочитала. Номер став більш зрозумілим та стильним. Особисто для мене думка людей надзвичайно важлива, адже все це робиться для людей і про них!

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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