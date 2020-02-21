Гороскоп на 22 лютого 2020 року допоможе не помилитися під час прийняття важливих рішень. Хто повинен задуматися про своє оточення, а кому варто чекати сюрпризів? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Вас перевіряє доля. Можливі деякі неприємності. Однак це може бути пов’язано з вашим ставленням до оточуючих. Подумайте про свою поведінку.

Телець

У вас дуже багато планів. Однак ви нічого не робите для їх реалізації. Пора переходити від слів до дії. Під лежачий камінь вода не тече.

Близнюки

У першій половині дня вам потрібно вирішити дуже багато питань. Однак завдяки вашій здатності передбачати можливі наслідки, ви з легкістю впораєтеся з усіма завданнями.

Рак

Сьогодні у вас можуть виникнути труднощі на роботі. Щоб урегулювати конфлікт, краще відкладіть справи на завтра.

Лев

День у цілому сприятливий. Ви зможете проявити свої таланти у професійній сфері. Сьогодні ви цілком можете розраховувати на успіх у всіх справах.

Діва

Сьогодні точно ваш день. Сміливо йдіть до начальства зі своїми ідеями і пропозиціями. Воно оцінить і похвалить. Можливо, навіть підвищить

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Терези

Присвятіть день завершенню всіх важливих справ. Не приймайте жодних рішень. Нехай все йде своєю чергою. Не починайте нові проєкти.

Скорпіон

Складний день. Можуть виникнути спірні питання і вам буде складно прийняти правильне рішення. Запитайте поради у близької людини.

Стрілець

День відкриттів і нових вражень. Сьогодні вам надійде багато гарних пропозицій. А до вечора кохана людина порадує сюрпризом. Життя вдалось.

Козеріг

Доля перевіряє вас на міцність. Вам доведеться пережити багато випробувань. Запасіться терпінням й уважно ставтеся до всіх розмов.

Водолій

Вас чекає день приємних сюрпризів. Можливо, ви отримаєте пропозицію руки і серця. Також чекайте хороших новин на роботі. Одним словом ‒ це ваш день. А ось самотнім Водоліям слід готуватися до фатальної зустрічі.

Риби

Сприятливий день для звернення до начальства з діловими пропозиціями. Ймовірно поява нової роботи або партнерів. Прекрасний день для творчості.

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