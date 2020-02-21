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Go_A — «Соловей»: пісня для Нацвідбору-2020

21.02.2020

Go A представив пісню, з якою виступить вже 22 лютого у фіналі Національного відбору на Євробачення 2020. Послухати і дізнатися, про що пісня, ви зможете в матеріалі.

Євробачення 2020 – онлайн трансляція фіналу Нацвідбору в Україні від 22.02.2020

Go_A

Гурт, який поєднує у своїй творчості танцювальний біт і етнічний фольк, випустив україномовну пісню під назвою «Соловей». Саме з нею Go_A побореться за право представити Україну на міжнародній музичній арені у Роттердамі.

«Соловей» — музика, яка розкриває сенс життя, в основу якого закладений досвід. А він може бути різним. Артисти кажуть, що важливо ніколи не втрачати оптимізм і вміти гідно виходити з будь-якої ситуації, навіть в момент закоханості.

Більше на тему: Gо-A: історія створення, творчість і всі новини про гурт

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