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Go-A: топ-5 пісень учасників Нацвідбору

21.02.2020

Go-A – неординарний і яскравий гурт, який скоро буде змагатися у фіналі Нацвідбору за можливість представляти Україну на міжнародному конкурсі Євробачення в Нідерландах. Які пісні гурту варто послухати перед фіналом Нацвідбору на Євробачення 2020

Відбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн трансляцію фіналу від 22.02.2020

Go_A

Відомо, що до складу молодого колективу входять: Тарас Шевченко (клавішні, семплер, перкусія), Катерина Павленко (вокал, перкусія), Іван Григоряк (гітара), Ігор Діденчук (сопілка).

Більше на тему: Усі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення-2020

Український гурт поєднує у своїй творчості танцювальний біт, африканські барабани і етнічний фольк. Основною ідеєю створення проєкту в 2011 році стало бажання поєднувати музичний драйв у стилі електронного звучання і народного вокалу. Слухайте топ-5 пісень гурту Go-A вже зараз!

Go-A – «Сонце»

Go-A – «Веснянка»

Go-A – «ЖАЛЬМЕНІНА»

Go-A – «Рано-раненько»

Go-A – «Соловей»

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