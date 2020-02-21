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Gо-A: історія створення, творчість і всі новини про гурт

21.02.2020

Gо A — гурт, який став фіналістом Нацвідбору на Євробачення 2020. Редакція STB.UA пропонує дізнатися більше про кандидатів на місце представника України. Історію створення та все про творчість Go-A читайте в матеріалі.

Євробачення 2020. Фінал Національного відбору в Україні дивитись онлайн

go-a

У перекладі з англійської «go» — йти, а буква «А» являє собою давньогрецьку букву «Альфа», тобто першопричину всього світу. Тому сама назва гурту «Gо-A» означає повернення до витоків. До складу колективу входять: Тарас Шевченко – клавішні, семплер, перкусія, Катерина Павленко – вокал, перкусія, Іван Григоряк – гітара, Ігор Діденчук – сопілка.

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Український гурт поєднує у своїй творчості танцювальний біт, африканські барабани і етнічний фольк. Основною ідеєю створення проєкту в 2011 році стало бажання поєднувати музичний драйв у стилі електронного звучання і народного вокалу. Близько року команда намагалася знайти однодумців, які б взялися за живий інструментальний супровід. В кінці 2012-го року вийшла перша пісня під назвою «Коляда».

Свою популярність «Gо-A» отримав після виходу синглу «Веснянка», який здобув перемогу в конкурсі «The Best Track in Ukraine». Трек потрапив у ротацію головної танцювальної хвилі України «KissFM» в хіт-параді «10Danсe», де протримався 4 місяці, з яких 6 тижнів займав 1 місце.

За період свого існування «Gо-A» виступав на масштабних фестивалях, серед яких: «Джаз Коктебель», «Белые ночи», «Країна мрій», «Гогольфест». Також колектив встиг представити свою музику в Ізраїлі, Польщі та Білорусі.

Музика поступово набуває популярності та знаходить слухачів за межами України. Навесні 2019 «Веснянка» потрапляє у Топ 10 іTunes Dance chart у Словакії.

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