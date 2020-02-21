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Євробачення-2020: порядок виступів у фіналі Нацвідбору від України

21.02.2020

Після другого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020, стала відома шістка виконавців, які пройшли до фіналу. Жеребкування визначило порядок виступів конкурсантів Нацвідбору 22 лютого. Учасники боротимуться за право поїхати в Роттердам, Нідерланди, щоб представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі. Під якими порядковими номерами виступатимуть конкурсанти — дізнайтеся в матеріалі.

Відбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн трансляцію фіналу від 22.02.2020

евровидение 2020

Більше на тему: Пісні фіналістів відбору на Євробачення 2020 (Україна)

Півфінали Нацвідбору на Євробачення-2020 відбулися, порядок виступів артистів вже визначено. Попереду на них чекає серйозне змагання за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Нідерландах. 22 лютого, в суботу, відбудеться фінал, в якому виступатимуть 6 учасників шоу:

  1. KRUTЬ
  2. Jerry Heil
  3. Go-A
  4. David Axelrod
  5. KHAYAT
  6. TVORCHI

Тож слідкуйте на телеканалі СТБ за прямим ефіром фіналу Нацвідбору, аби дізнатися першими, хто представлятиме Україну в Роттердамі.

Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Члени журі – Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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