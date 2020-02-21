Девід Аксельрод: Моя пісня має бути на Євробаченні в Нідерландах!

Девід Аксельрод зовсім скоро буде боротися у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2020. 36-річний співак нещодавно підкорив країну романтичною баладою, з якою збирається знову закохувати серця глядачів 22 лютого. Але що конкретно приготував для фіналу відомий артист і чого хоче домогтися своєю участю – читайте вже зараз!

Відомо, що новий етап своєї кар’єри Девід Аксельрод розпочав із треку «Boom! Boom!», прем’єра якого відбулася під час гала-концерту легендарної музичної премії «Золота Жар-птиця»-2019. Разом із Аксельродом на сцену тоді вийшла двадцятка найкращих танцюристів країни.

Сьогодні Девід – фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2020! Читайте інтерв’ю Девіда Аксельрода далі в матеріалі.

Нещодавно ви стали фіналістом Нацвідбору! Що відчуваєте зараз?

Я щасливий! Моя донька вже довгий час постійно мені говорила: «Тату, заспівай цю пісню ще раз!», тому це ще приємніше! Мені дуже сподобалось, що я пройшов у фінал, бо я стільки часу цього чекав! Моя пісня чекала свого виходу 5 років, і ви уявляєте, як я чекав на її представлення?

А ви очікували таких коментарів від суддів?

Так, адже не можна очікувати від журі одних лестощів. Вони професіонали, і я – професіонал. Ні, я, швидше, – любитель. Я люблю свою справу, і для мене гроші не основне. Головне зараз – гарно підготуватися до фіналу Нацвідбору! А так, щодо мене були дуже круті коменти! Я розумію, про що вони кажуть, тому що люди трішки втомилися від сучасності. Сьогоднішні тренди – це біти, груви і все інше, тому така музика, як мюзикл, бурлеск, вони вже відходять на інший план, але залишаються касовими, бо людям це подобається.

А чому такі класичні пісні зараз чіпляють все меншу аудиторію?

Просто таку музику треба людям показувати. Ну, не можна жити цілий рік слухати «тиц-диц», і казати: давай займемось коханням під «тиц-диц»… Все одно всі будуть любити пісні про кохання, тому що наше життя не має сенсу без любові. Хоч люди і кажуть, що краса врятує світ, це не правда. Любов врятує світ! Бо без неї не буде нічого!

А як ви будете змінювати фінальний номер?

Немає межі досконалості, тому ми переглянемо номер, подумаємо, що можна додати для того, щоб підкріпити пісню. Моя пісня має бути на Євробаченні в Нідерландах! Бо я знаю, що Євробачення – це місце, де треба не дивувати, а співати! Хочете дивуватися – підіть у цирк! Конкурс Євробачення завжди був змаганням країн, в якому мірялися голосами та піснями. Але якщо немає пісні, то завжди є шоу. Більш слабкі вокалісти завжди використовують шоу, а сильніші – акцентують на вокалі і мають підтримку від людей. Тож я маю надію, що ми поїдемо в Роттердам!

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.