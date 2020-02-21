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Dávid Axelrod: топ-5 пісень учасника Нацвідбору

21.02.2020

Dávid Axelrod став учасником Національного відбору на Євробачення-2020. Вже завтра, 15 лютого, співак виступить під номером 7, а також побореться за право представити Україну на міжнародній музичній арені. Слухайте топ-5 пісень Dávid Axelrod вже зараз!

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

Яскравий і артистичний Dávid Axelrod (Девід Аксельрод) за свою творчу кар’єру випустив багато хороших пісень. Найкращі з них слухайте нижче в матеріалі!

Dávid Axelrod – «HORIZON»

Dávid Axelrod – «Це моє життя»

Dávid Axelrod – «Особливе літо»

Dávid Axelrod – «Boom! Boom!»

Dávid Axelrod – «Ameli»

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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