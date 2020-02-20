Ріо-де-Жанейро, спека і пограбування: Нікіта Добринін і Даша Квіткова у Бразилії

Після відпочинку на Балі Нікіта Добринін і Даша Квіткова полетіли до бразильського міста Ріо-де-Жанейро. Куди насамперед вирушили двоє та як теле- і радіоведучого мало не пограбували — читайте в матеріалі.

Майбутнє подружжя подолало 17 годин перельоту і нарешті дісталося до пункту призначення. Ще напередодні Нового року пара повідомила всім шанувальникам, що придбала квитки до Бразилії, де незабутньо зустрінеться з пригодами. Насамперед Нікіта і Даша піднялися на вершину гори Корковаду до статуї Ісуса Христа.

«Ми забралися на гору Христа Спасителя і це неймовірна краса. І думаю, що завдяки тому, що це місце відвідують мільйони людей, воно має неймовірну силу. Але туристів, звичайно, величезна кількість», — розповідає Нікіта.

Однак на цьому символізми Ріо не закінчилися. Не секрет, що є райони, куди вкрай не рекомендовано ходити туристам, адже рівень небезпеки там зашкалює. І незважаючи на те, що пара спокійно поверталася з пляжу додому у цілком туристичному місці, їх наздогнали дрібні неприємності. Наприкінці дня Нікіту Добриніна мало не пограбували.

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«День перший в Ріо: поверталися з пляжу і хлопець побачив під моєю сорочкою золотий ланцюжок. Проїжджаючи повз нас на велосипеді, спробував з мене його зірвати. Все, що у нього вийшло, — це обірвати, тому він залишився на мені. Але він спокійно поїхав собі далі. Сподіваюся, інші дні будуть без пригод. Але підтверджується факт, що тут є злодюжки на вулиці», — ділиться ексхолостяк.

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