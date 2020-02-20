Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Настя Кобиляцька: Пора показати, хто є хто

20.02.2020

Вже зовсім скоро ми побачимо довгоочікувану прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-2. Нас чекає оновлений склад суддів, нові випробування та вже знайомі нам обличчя. Переможниця «МастерШеф. Кулінарний випускний» Настя Кобиляцька пішла на кастинг шоу. Про це дівчина розповіла в Instagram. Подробиці – в матеріалі.

настя кобыляцкая

Більше на тему: Повернення легенди: Анатолій Цуперяк прийшов на «МастерШеф. Професіонали»-2

На телеканалі СТБ 29 лютого відбудеться прем’єра «МастерШеф. Професіонали»-2. Уже в 1 випуску ми побачимо страви найвищого рівня. Шефи приймуть кулінарний виклик і почнуть боротьбу за першість.

Випробувати свою долю та професійний рівень прийшла і переможниця «МастерШеф. Кулінарний випускний» Настя Кобиляцька. Але чи вдасться Насті отримати бажаний білий фартух?

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В одному зі своїх нових постів, присвячених участі в кастингу «МастерШеф. Професіонали»-2, юна учасниця написала:

«Впізнаєте знайомі стіни? Ці стіни вирощували мене 4.5 місяці на «підлітках». І я повернулася сказати їм «спасибі», що з’явилися в моєму житті на певному етапі.

Повернулася вже не у звичайному одязі, а у своєму іменному кітелі з емблемою, крутих жовтих штанях та червоних кроксах – ПОРА ВЖЕ ПОКАЗАТИ ХУ ІЗ ХУ», – пише Настя Кобиляцька.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали»: стало відомо, хто стане новим суддею

Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 29 лютого на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить