Марина Боржемська святкує день народження

Сьогодні, 20 лютого, незмінна тренерка проєкту «Зважені та щасливі» Марина Боржемська святкує свій день народження. Редакція STB.UA вітає Марину зі святом і бажає жіночого щастя!

Марина Боржемська вже кілька років поспіль успішно приводить свої команди до перемоги, допомагаючи кожному знайти бажані тіла. Тренерка вміло справляється зі званням найкращої, і як ніхто інший знає, як зробити людину зваженою, а після щасливою!

Марина — прекрасна мама двох діток, які в силу бездоганного виховання знають, що мама на роботі і мама вдома — це різні люди. Неодноразово в своїх інтерв’ю тренерка зізнавалася, що весь свій вільний час приділяє їм, адже це місія кожного з батьків бути справжнім другом для чада.

Тому редакція STB.UA вітає Марину Боржемську з днем ​​народження, бажає тільки перемог у роботі і справжнього сімейного та жіночого щастя!

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