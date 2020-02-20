Манікюр у школу ‒ одна з головних складових модного образу юної дівчини. У матеріалі читайте про те, який манікюр краще зробити в школу.

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По-перше, варто пам’ятати про те, що манікюр повинен робити майстер у хорошому салоні. Всі матеріали ‒ пилочки, щипці та інше ‒ повинні бути або одноразовими, або простерилізованими. Інакше ви ризикуєте підчепити грибок. Пам’ятайте про те, що в школу потрібно приходити з короткими нігтями.

Під час вибору дизайну нігтів варто уникати яскравих кольорів, тому найкраще зупинити свій вибір на більш пастельних, крейдових або нюдових відтінках.

Французький манікюр

Класика завжди актуальна. Цей вид манікюру ніколи не вийде з моди. Він досить спокійний і підійде як для дорослої жінки, так і для юної дівчини.

Якщо шкільна політика дозволяє, то можна погратися з дизайном і зробити деякі варіації на тему французького манікюру.

Нюдовий манікюр

Нюдовий манікюр виглядає дуже ніжно та жіночно. До того ж він ніколи не викличе невдоволення вчителя або директора школи.

Якщо є можливість, можна зробити цікавий дизайн. Тільки пам’ятайте, у всьому потрібно знати міру.

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Рожевий манікюр

У цьому випадку ми не говоримо про колір оскаженілої Барбі. Ми маємо на увазі тендітні рожеві відтінки. Вони можуть бути як матовими, так і з невеликою кількістю блискіток.

Манікюр з геометричним малюнком

Якщо в основі такого манікюру лежить лак непомітних відтінків, то невеликі геометричні малюнки можуть зробити його більш стильним.

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