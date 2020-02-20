KHAYAT: Я вдячний глядачам, які переконали мене повернутися

Талановитий та неординарний фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2020 KHAYAT для багатьох став відкриттям ще минулого року. Прогресивний виконавець поєднує у своїх музичних творах українську стилістику виконання і сучасне звучання. Кілька днів тому KHAYAT знову завоював серця телеглядачів та журі, отримавши високі бали за свій виступ! Читайте інтерв’ю з креативним молодим артистом просто зараз!

Відомо, що справжнє ім’я KHAYAT’а — Андрій Хайат. Хлопець народився 3 квітня 1997 року в місті Знам’янка Кіровоградської області, де закінчив музичну школу по класу акордеона. У 2019 закінчив Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Англійська та арабська мови». Тепер співак збирає концертні зали та бере участь у фіналі Національного відбору на Євробачення-2020!

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Вашу пісню члени журі назвали найбільш хітовою у другому півфіналі. Розкажіть про емоції, які ви відчуваєте, пройшовши у фінал.

Мені неймовірно приємно бачити такі результати, адже за минулий рік я провів дуже багато роботи над собою. Крім того, я змінився внутрішньо і плідно працював зі своєю командою. Тому мені надзвичайно приємно, коли це гарно оцінюють! А ще я безмежно вдячний глядачам, які переконали мене повернутися.

Тіна Кароль під час обговорення вашого виступу сказала, що ви жодного разу не телефонували їй з приводу номеру. З ким ви радилися?

Я радився зі своєю командою, менеджером і саунд-продюсером. За час підготовки до конкурсу, ми просто обирали для себе якийся цікавий шлях експериментів. І мені дуже приємно, що цей експеримент вдався!

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Минулого року ви робили музичну колаборацію з Yuko. Вже запримітили якогось учасника Нацвідбору-2020 для створення спільної пісні?

Ні. Колаборацій з учасниками Нацвідбору цього року в мене не буде…

Тіна Кароль запропонувала вам ідею виступу з танцювальним бойз-бендом Kazaky. Ви будете обдумувати такий варіант виступу?

Мені здається, що все це треба ще переварити… Може вийти доволі екстравагантний номер. Окрім того, Kazaky – самостійні артисти, у яких крута електронна музика.

У 2009 році у переможця від Норвегії Олександра Рибака була класна фішка виступу – скрипка. Чи не думали ви, що від України може запам’ятатися сопілка?

О! Я вмію грати на сопілці, тому це крутий та можливий варіант!

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