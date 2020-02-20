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Катерина Ковальчук святкує день народження

20.02.2020

Сьогодні, 20 лютого, головна героїня легендарного серіалу «Кріпосна» святкує свій день народження. Редакція STB.UA вітає Катерину Ковальчук зі святом і бажає творчих успіхів!

катерина ковальчук

Актрисі, яка зіграла роль кріпосної Катерини Вербицької, виповнюється 27 років. Свої перші акторські кроки в театрі дівчина зробила ще під час навчання в інституті. Однак найбільш значущу роль артистка отримала в костюмованій драмі.

Персонаж актриси — 18-річна Катерина Вербицька, що належить багатим поміщикам Червінським. Дівчина отримала виховання нічим не гірше, ніж у дворян. Але незважаючи на розум і красу, вона — лише чужа власність.

катерина ковальчук

Нагадаємо, що телеканал СТБ анонсував зйомки 3 сезону серіалу «Кріпосна». Що чекає на головну героїню — глядачі дізнаються у 2021році.

Редакція STB.UA вітає Катерину Ковальчук з днем ​​народження і бажає ще безліч успішних і незабутніх ролей у кіно!

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