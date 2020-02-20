Які гучні розслідування провели екстрасенси за останні 11 років?

Містичні проєкти «Битва екстрасенсів» і «Слідство ведуть екстрасенси» протягом багатьох років є одними з найбільш популярних реаліті на українському телебаченні. За цей час ясновидці розкрили величезну кількість резонансних злочинів. Детальніше читайте в матеріалі.

Протягом багатьох років екстрасенси допомогли правоохоронним органам розкрити багато кримінальних справ у нашій країні. Так, наприклад, Олена Курилова допомогла поліції знайти тіло зниклої в Запоріжжі вагітної жінки, яку не могли знайти протягом півроку.

«Водолази шукали тіло на глибині 5-6 метрів, а воно було на 13-метровій глибині і трохи правіше», – ділиться спогадами Олена Курилова

Також ясновидиця розслідувала справу про вбивство 15-річної дівчини.

Екстрасенси допомогли затримати кілька маніяків: соледарський маніяк, який вбивав щоліта жінок біля під’їздів; нікопольський душогуб, який душив дівчат рано вранці; бердянський маніяк, який складав тіла дівчат легкої поведінки в колодязі …

«Тільки на період 2013-2015 рр екстрасенси розслідували близько 60 кримінальних справ, – розповідає керівник Юлія Федец. – Ясновидці знаходили нові докази, давали опис злочинців або навіть прямо вказували на них. У результаті 15 справ відправлені на дорозслідування, сім людей були випущені на свободу, а в п’яти випадках затримані справжні злочинці і деякі з них вже покарані».

У 2018 році проєкт телеканалу СТБ «Слідство ведуть екстрасенси» вийшов у фінал престижного міжнародного фестивалю у сфері телебачення і кіно «New York Festivals World’s Best TV & Films» в номінації «Кримінальна драма».

«New York Festivals World’s Best TV & Films» – один із найбільш статусних фестивалів у сфері кіно і телебачення з піввіковою історією. В рамках конкурсу представлені десятки тисяч робіт із 166 країн світу. Вони оцінюються в онлайн-режимі групою досвідчених експертів, зазначених галузевими нагородами. Серед виробників, які беруть участь у фестивалі, – CNN, ABS-CBN, BBC Worldwide, Discovery, NETFLIX, HBO

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