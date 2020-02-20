Гороскоп на п’ятницю 21 лютого 2020 року від екстрасенсів СТБ розкаже що слід, а чого не варто робити кожному знаку зодіаку. Від яких емоцій краще утриматися та що варто робити, аби не втратити прекрасної можливості змінити життя на краще. Подробиці читайте в матеріалі.

Овен

У цей день варто прислухатися до думок колег. Їхні наміри будуть дуже щирі. Можете отримати хорошу пропозицію щодо нового цікавого проєкту. Друга половина дня буде наповнена цікавими зустрічами з потенційними партнерами. Також варто слідкувати за тим, що ви говорите. Необдумані репліки можуть спричинити шкоду.

Телець

Сьогодні вам варто набратися терпіння та не відповідати на критику оточуючих. Намагайтеся не впадати в депресію через дрібні негаразди. Будьте оптимістичними, не дивлячись ні на що. Якщо контролювати свої емоції, чекайте на гарні новини.

Близнюки

Сьогодні ви будете виглядати неперевершено. Всі помітять ваш шарм. День прекрасний також і в фінансовому плані. Проте гроші прийдуть не просто так, а за заздалегідь виконану роботу. Є велика ймовірність знайомства з майбутнім партнером по життю.

Рак

У цей день на вас будуть покладені величезні очікування, не заплямуйте свою репутацію. Ви можете досягти великого успіху у фінансовій сфері, якщо будете діяти усвідомлено. В особистих стосунках настануть помітні зміни на краще. Ввечері присвятіть час собі, відпочиньте. Це піде вам на користь.

Лев

Сьогодні варто спробувати бути щирими з оточуючими. Забудьте про давні образи. Допоможіть тим, хто цього потребує. Добро обов’язково до вас повернеться. Ввечері можете відчути занепад сил. Відпочиньте, в цьому вам допоможе хороша медитація.

Діва

Цього днгя вам доведеться робити роботу, в якій ви мало що тямите. Проте не хвилюйтесь, ви з усім справитесь. У другій половині дня очікуйте на приємний сюрприз. Це надихне вас на нові звершення. Можлива зустріч із давнім другом. У вашої коханої людини може з’явитись привід для ревнощів. Тому, вечір проведіть із тим, хто вам дійсно дорогий.

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Терези

Завдяки вашій інтуїції можливі нові звершення у професійній сфері. Сьогодні варто подумати про своє майбутнє, скласти план та дотримуватись його. У сімейних стосунках день буде дуже сприятливим. Зробіть приємний сюрприз для своєї близької людини. Це принесе радість не тільки їй, а й вам.

Скорпіон

Сьогодні варто чекати несподіваних новин. День буде насичений новими знайомствами. Чекайте на раптову грошову винагороду. Проте не спішіть швидко витрачати ці гроші, краще зробіть вигідну інвестицію. Хороший час для планування довгоочікуваної подорожі.

Стрілець

Дехто з ваших знайомих дуже токсичний. Ця людина не приносить вам жодного задоволення. Порвіть усі стосунки з нею. В другій половині дня непогано було б зайнятися творчістю. Намагайтеся не відволікатися. Ввечері можуть завітати старі добрі знайомі. Тому добре проведіть час із ними.

Козеріг

Якщо до сьогоднішнього дня вам не щастило у фінансовій сфері, то п’ятниця 21 лютого саме для вас. Не сидіть удома. Шукайте нові можливості для отримання грошей. Сьогодні зірки будуть на вашій стороні. Заручіться підтримкою друзів і у вас все вийде.

Водолій

Не йдіть на провокації ворогів. Слухайте лише своє серце. Сьогодні всі справи підуть вгору. Партнери порадують вас цікавою пропозицією. Не вагайтесь, погоджуйтесь. Зірки віщують успішний результат у будь-яких починаннях. Вечір проведіть у колі близьких.

Риби

Відсьогодні вам потрібно взяти відповідальність за своє життя у власні руки. Забудьте про лінь. Нові можливості не за горами. Чекайте на цікаві перспективи. Якщо на роботі з’являться якісь суперечності, не спішіть відповідати гострим словом. Заспокойтесь. Подумайте, чи принесе це вам користь в майбутньому.

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