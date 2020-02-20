Що подарувати колегам на 8 Березня? Чоловікам не так просто знайти відповідний подарунок для співробітниць на Міжнародний жіночий день. Презент повинен бути приємним, корисним і таким, щоб обов’язково порадував дівчину. Надія Матвєєва. порадила кілька ідей подарунків для колег на 8 Березня, які точно сподобаються.

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Що подарувати колегам на 8 Березня: косметика

Ідеальним подарунком на 8 Березня для колеги може стати набір косметики для догляду за шкірою:

Подарунковий набір косметики для душу

Корисні маски для обличчя у формі веселих мордочок

Патчі

Креми й олії

А подарунковий сертифікат у косметичний магазин точно сподобається будь-якій жінці.

Що подарувати колегам на 8 Березня: офісне приладдя

Чудовим і недорогим подарунком для співробітниць на 8 Березня може стати офісне приладдя:

Записна книжка

Красива ручка

Сувенірний настільний календар

Такий презент потішить око і буде корисним для кожної співробітниці.

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Що подарувати колегам на 8 Березня: квіти та солодощі

Кожній жінці буде приємно отримати на 8 Березня квіти та солодощі. А щоб здивувати колегу, подарунок можна піднести якось нестандартно:

Букет із квітів і солодощів

Коробка з улюбленими цукерками

Квітка в горщику

Гарна декоративна рослина – ідеальна окраса будь-якого робочого столу. Якщо ж хочете привітати всіх жінок в колективі, баночка кави і шоколад теж зможуть порадувати ваших колег.

Що подарувати колегам на 8 Березня: милі дрібниці

Недорогим, але особливо приємним подарунком для колег на 8 Березня буде презент у вигляді милих дрібниць. Вони можуть бути пов’язані із захопленням співробітниці, її улюбленим фільмом, акторами, книгами – з чим завгодно.

Оригінальний значок

Футболка з принтом

Чашка

Набір наклейок

Плакат-планер

Варіантів дуже багато. Все залежить від уподобань вашої колеги. Навіть банальний символічний подарунок порадує співробітницю теплими емоціями.

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Що подарувати колегам на 8 Березня: культурна програма

Незабутні емоції на 8 Березня вашим колегам подарує квест або лотерея. Цей подарунок доведеться гарненько спланувати:

Продумати всі деталі проведення

Підготувати цікаві конкурси

Купити різні приємні презенти

Якщо ви хочете вразити і розвеселити ваших прекрасних колег – культурна програма на 8 Березня може стати ідеальним і бюджетним подарунком.

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