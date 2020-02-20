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Чи буде вихідний 8 березня 2020 року в Україні

20.02.2020

Весна починається з настанням 8 березня, коли всі святкують Міжнародний жіночий день. Всіх українців цікавить, чи буде у них можливість повністю зануритися в атмосферу свята, насолодитися чудовою погодою і, головне, чи оголошений цей день вихідним? Редакція STB.UA розповіла, чого чекати від першого свята весни і чи буде вихідний 8 березня 2020 року в Україні.

В Україні продовжують шанувати і відзначати Міжнародний жіночий день, не дивлячись на те, що колись поставало питання про скасування державного вихідного 8 березня. На щастя, свято залишається неробочим днем у календарі. 

У 2020 року 8 березня припадає на неділю, тому вихідний автоматично переноситься на 9 число. Українці відпочинуть три дні: суботу, неділю і понеділок.

Більше на тему: Як відсвяткувати 8 Березня? Оригінальні поради від редакції STB.UA

Варто додати, що у 1910 році на другій Міжнародній соціалістичній жіночій конференції, яка відбулася в Копенгагені, Клара Цеткін закликала всіх вибрати один день в році, щоб жінки могли заявити про себе, про свої проблеми, права та можливості. За століття 8 березня трансформувалося в справжнє свято, що іменується Міжнародним жіночим днем. Тепер чоловіки вітають своїх дружин, мам, дочок, сестер і всю жіночу стать.

решетник

Більше на тему: 8 Березня: історія виникнення свята та цікаві факти

Незмінний ведучий проєкту «Холостяк» і прекрасний сім’янин Григорій Решетник традиційно розповів редакції STB.UA, як проведе цей день і привітає дружину.

«Я дуже люблю свято 8 Березня, адже у чоловіків є шанс приділити особливу увагу жінкам. Це не лише дружинам, а і мамам, сестрам, бабусям. Є можливість проявити всі здібності та фантазії. Ми з дружиною, зазвичай, усамітнюємося: або відлітаємо у коротку подорож, або йдемо на романтичну вечерю до ресторану. Зрозуміло, що це квіти, подарунки, довге спілкування віч-на-віч, лише вдвох. 

Цьогоріч ми проведемо свято разом із сім’єю, відправимося у романтичну подорож із синами, де вітатимемо матусю листівками та подарунками. Я переконаний, що Христина відчуватиме подвійне щастя. 

Звертаюся до всіх чоловіків, аби вони відпустили 6 березня своїх жінок дивитися прем’єру проєкту «Холостяк». Ми готуємо для вас щось неймовірне». 

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