Переможниця Євробачення-2016 і ексчлен журі Джамала (Jamala) ексклюзивно для читачів сайту STB.UA прокоментувала фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2020. Кого відома артистка вважає своїм фаворитом, а кого, навпаки, не бачить на сцені Євробачення-2020? Читайте прямо зараз!

Неперевершена Джамала (Jamala) гостро прокоментувала виступи фіналістів Нацвідбору. За її словами, Нацвідбір як конкурс важливий Україні не тільки для того, щоб вибрати гідного кандидата, але і для відкриття нових імен в світі музики.

«Мені дуже подобається, що останні 5 років в Україні Нацвідбір проходить в такому форматі. Головна мета, звичайно, – це вибрати представника країни на Євробаченні, але ще дуже важливо – відкривати нові імена. Для нас, країни, яка ще формує своє звучання, видозмінює поняття «українська музика», важливі нові виконавці і яскраві музичні рішення».

Також Джа підкреслює, що Євробачення – це конкурс пісні:

«Я хотіла б зробити акцент на тому, що Євробачення – це, перш за все, пісенний конкурс. Кожен учасник Нацвідбору виходить на сцену зі своєю композицією, особистою історією. Це не може не надихати! Давай, ризикни і покажи свою пісню! Це завжди хвилююче і для відомих виконавців, і для починаючих артистів».

Що стосується фаворитів конкурсу, то для Джамали відкриттям нинішнього Нацвідбору став тернопільський гурт TVORCHI:

«Мені дуже сподобався гург TVORCHI. Вони зачепили мене свіжістю звучання, характерної для сучасної шведської і британської музики. Але при цьому не виникло думки (яка відвідує мене дуже часто), що я це вже десь чула. На Нацвідборі час від часу звучать пісні, після яких залишається відчуття «так хотів потрапити на Євробачення, що написав занадто євробаченську пісню». З TVORCHI такого не було. Мені сподобалося те, як вони виглядали, як себе почували на сцені, і сама конкурсна пісня. Все дуже модно і сучасно!».

За словами артистки, вперше за всю історію Національного відбору, вона відправила SMS за вподобаного учасника:

«Коли я сиділа в суддівському кріслі, у мене не було часу відправляти SMS, та й це було б неетично, на мій погляд. Вперше за чотири роки я відправила SMS на підтримку когось із учасників Нацвідбору. І мій голос, як не дивно, був за гурт TVORCHI!»

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