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Учасниця нацвідбору на Євробачення-2020 GARNA представила нову пісню
Учасниця національного відбору на Євробачення-2020 харківська співачка GARNA (Олена Левашова) представила нову пісню українською мовою «Запам’ятай».
Автором слів і музики виступив саунд-продюсер Олексій Хорольський в співавторстві з GARNA. Зведення – Роман Непомящий (NeRo). У пісні поєднуються стиль диско-фанк з фірмовою соул манерою співачки.
«Це про блискавичну, пронизливу любов з першого погляду, яку, я думаю, відчувала кожна з нас дівчинка, коли від одного погляду можна втратити голову і змінити долю один одного. Це легка fun пісня, яка вже налаштовує нас на весняний настрій», – зазначила GARNA.
GARNA – українська співачка з унікальною манерою виконання і сильним вокалом, потужною і експресивною подачею, автор власних пісень, вокалістка симфонічного кросовер оркестру «Prime Orchestra» та кавер проєкту «Manera».
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