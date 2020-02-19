Учасниця нацвідбору на Євробачення-2020 GARNA представила нову пісню

Учасниця національного відбору на Євробачення-2020 харківська співачка GARNA (Олена Левашова) представила нову пісню українською мовою «Запам’ятай».

Автором слів і музики виступив саунд-продюсер Олексій Хорольський в співавторстві з GARNA. Зведення – Роман Непомящий (NeRo). У пісні поєднуються стиль диско-фанк з фірмовою соул манерою співачки.

«Це про блискавичну, пронизливу любов з першого погляду, яку, я думаю, відчувала кожна з нас дівчинка, коли від одного погляду можна втратити голову і змінити долю один одного. Це легка fun пісня, яка вже налаштовує нас на весняний настрій», – зазначила GARNA.

GARNA – українська співачка з унікальною манерою виконання і сильним вокалом, потужною і експресивною подачею, автор власних пісень, вокалістка симфонічного кросовер оркестру «Prime Orchestra» та кавер проєкту «Manera».





Більше на тему: TVORCHI: топ-5 пісень учасників Відбору на Євробачення 2020

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.