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З ALYONA ALYONA чи без? Телевізійна прем’єра пісні Джамали в фіналі Нацвідбору
Зовсім нещодавно в світ вийшла спільна композиція двох прогресивних артисток – Джамали і ALYONA ALYONA «Жалі». Вже в цю суботу, 22 лютого, Джамала представить композицію «Жалі» в прямому ефірі Національного відбору на Євробачення-2020!
Відомо, що режисером відео виступив відомий режисер, танцюрист і оператор Дмитро Чернявський, оператором – Антон Фурса. Автор музики – Джамала, текст для композиції – результат спільної творчості Джамали, Alyona Alyona, Тетяни Мілімко і Володимира Макарівського.
За словами самої Джамали, пісня, яку вона презентує в прямому ефірі Нацвідбору-2020 року, – про жалі:
«Наша пісня – про жалі. Зараз всі книги – про досягнення успіху, шляху до мрії. Вони починаються з думки про те, що важливо не шкодувати про минуле, а рухатися вперед. Жалі та думки про помилки автоматично тягнуть тебе назад. Важливо не зациклюватися на них, адже переможець не той, хто весь час виграє, а той, хто ніколи не здається… Ідея пісні і мелодія прийшли до мене дуже швидко, протягом декількох хвилин. В середині композиції мені захотілося додати хіп-хоп частину – в кращих традиціях Кендрика Ламара, душевну і зі змістом. Я запропонувала написати і виконати її Alyona Alyona, оскільки поважаю і люблю її творчість. Крім того, у нас вже є позитивний досвід спільної роботи – трек «Забирай», що вийшов в кінці минулого року».
Нагадуємо, що в минулому році дискографію співачки поповнили ще дві колаборації – «Крок» з електронним проектом Cape Cod і «Кохаю» зі знаменитим казахстанським репером Jah Khalib.
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