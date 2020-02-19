Гороскоп на 20 лютого 2020 року допоможе вам прийняти правильне рішення. Кого чекають прекрасні знайомства, а хто повинен поберегти своє здоров’я? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овни

День віщує дуже багато роботи. Однак ви з усім впораєтеся. Щоправда до вечора сили будуть під кінець. Та що не плануйте ніяких зустрічей. Просто відпочиньте.

Тельці

Чудовий день. Може виникнути несподівана поїздка або відрядження. Так що яскраві емоції вам забезпечені.

Близнюки

Ви занадто залежите від чужої думки. Не варто слухати плітки. Особливо, якщо вони стосуються вас. Просто робіть свою роботу. Час усе розставить по своїх місцях.

Раки

Ви повністю поглинені роботою. Всі плани, які ви поставили собі раніше, потихеньку втілюються в реальність. З чим ми вас і вітаємо.

Леви

Чудовий день. Ви починаєте втілювати в реальність свої мрії. Тут головне не розслабитися і продовжувати працювати в тому ж темпі. У вас усе вийде.

Діви

Довгоочікувані події настануть раніше, ніж ви припускали. У будь-якому випадку вам забезпечені хороші емоції. Розділіть успіх із близькою людиною.

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Терези

Ви злегка втратили свої сили і запал. Але не варто панікувати. Виправте свій режим дня: зробіть усе можливе, щоб ви більше спали.

Скорпіони

Вдалий день. Всі ділові зустрічі пройдуть на ура. Ви прекрасно впораєтеся з усіма завданнями. Так що можете сміливо ввечері побалувати себе смачною вечерею в дорогому ресторані.

Стрільці

Присвятіть день своєї сім’ї. Через постійну зайнятість ви приділяєте близьким дуже мало уваги. Всіх грошей не заробиш, а ось родина може образитися.

Козероги

Ваша чарівність допоможе досягти успіху в справах і отримати вигоду. Це особливо стосується фінансових питань. До вечора ймовірно знайомство з цікавою людиною. Можливо початок романтичних стосунків.

Водолії

Будьте обережні на дорозі. Є ризик випадкових ДТП і травм нижніх кінцівок. У питаннях здоров’я проявіть пильність. Краще перестрахуватися.

Риби

Вдалий день. Ваші бажання починають виконуватися. Однак для закріплення ефекту не сидіть склавши руки. Більше працюйте. Все у вас вийде.

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