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Що подарувати колегам на 8 Березня: поради від Даші Трегубової
Що подарувати колегам на 8 Березня? Чоловікам не так просто знайти відповідний подарунок для співробітниць на Міжнародний жіночий день. Презент повинен бути приємним, корисним і таким, щоб обов’язково порадував дівчину. Ведуча проєкту «Х-фактор» Даша Трегубова порадила кілька ідей подарунків для колег на 8 Березня, які точно сподобаються.
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Що подарувати колегам на 8 Березня: косметика
Ідеальним подарунком на 8 Березня для колеги може стати набір косметики для догляду за шкірою:
- Подарунковий набір косметики для душу
- Корисні маски для обличчя у формі веселих мордочок
- Патчі
- Креми й олії
А подарунковий сертифікат у косметичний магазин точно сподобається будь-якій жінці.
Що подарувати колегам на 8 Березня: офісне приладдя
Чудовим і недорогим подарунком для співробітниць на 8 Березня може стати офісне приладдя:
- Записна книжка
- Красива ручка
- Сувенірний настільний календар
Такий презент потішить око і буде корисним для кожної співробітниці.
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Що подарувати колегам на 8 Березня: квіти та солодощі
Кожній жінці буде приємно отримати на 8 Березня квіти та солодощі. А щоб здивувати колегу, подарунок можна піднести якось нестандартно:
- Букет із квітів і солодощів
- Коробка з улюбленими цукерками
- Квітка в горщику
Гарна декоративна рослина – ідеальна окраса будь-якого робочого столу. Якщо ж хочете привітати всіх жінок в колективі, баночка кави і шоколад теж зможуть порадувати ваших колег.
Що подарувати колегам на 8 Березня: милі дрібниці
Недорогим, але особливо приємним подарунком для колег на 8 Березня буде презент у вигляді милих дрібниць. Вони можуть бути пов’язані із захопленням співробітниці, її улюбленим фільмом, акторами, книгами – з чим завгодно.
- Оригінальний значок
- Футболка з принтом
- Чашка
- Набір наклейок
- Плакат-планер
Варіантів дуже багато. Все залежить від уподобань вашої колеги. Навіть банальний символічний подарунок порадує співробітницю теплими емоціями.
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Що подарувати колегам на 8 Березня: культурна програма
Незабутні емоції на 8 Березня вашим колегам подарує квест або лотерея. Цей подарунок доведеться гарненько спланувати:
- Продумати всі деталі проведення
- Підготувати цікаві конкурси
- Купити різні приємні презенти
Якщо ви хочете вразити і розвеселити ваших прекрасних колег – культурна програма на 8 Березня може стати ідеальним і бюджетним подарунком.
Даша Трегубова любить 8 Березня з дитинства. Для неї це свято означає не лише прихід весни, а й прийдешній день народження – початок періоду подарунків. Чоловікам, які думають, що ж подарувати колегам, Даша дала кілька порад:
«Подарунок повинен бути жіночним. Тому що 8 Березня – це не про радянську символіку, а про жіночу енергію. Тому не сковорідки, а косметика.
Мені здається, завжди здорово, коли колеги-чоловіки вигадують щось класне для своїх колег-жінок. Як мінімум квіти. А краще – приємні емоції: наприклад, поїздка за місто всім разом або похід у театр».
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