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Церковні свята в лютому 2020 року: календар православних свят за днями
Останній місяць зими багатий на свята. У лютому 2020 року віряни відзначатимуть одне з найважливіших свят, яке належить до числа двунадесятих – Стрітення Господнє. Читайте в нашому матеріалі перелік православних свят на лютий 2020 року за днями.
1 лютого – день пам’яті святого Макарія Великого; день пам’яті преподобного Сави Сторожевського, Звенигородського
2 лютого – день пам’яті преподобного Євфимія Великого
3 лютого – день пам’яті преподобного Максима Грека; святкування ікони Божої Матері «Утішання» або «Розрада»
4 лютого – день пам’яті апостола Тимофія
6 лютого – день пам’яті блаженної Ксенії Петербурзької
7 лютого – день пам’яті святителя Григорія Богослова; день пам’яті священномученика Володимира, митрополита Київського; святкування ікони Божої Матері «Утамуй мої печалі»
9 лютого – перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста; тиждень про митаря і фарисея – початок підготовки до Великого посту
10 лютого – день пам’яті преподобного Єфрема Сирина
12 лютого – день пам’яті Блаженної Пелагії Дівєєвської; собор трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста
13 лютого – день пам’яті мучеників і чудотворців Кіра та Іоанна
14 лютого – день пам’яті мученика Трифона
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15 лютого – велике двунадесяте свято Стрітення Господнє
16 лютого – день пам’яті праведних Симеонa Богоприємця і Анни пророчиці; святкування ікони Божої Матері «Пом’якшення злих сердець»; тиждень про блудного сина – підготовка до Великого посту
18 лютого – день пам’яті мучениці Агафії; святкування ікон Божої Матері «Стягнення загиблих» і Єлецької-Чернігівської
20 лютого – день пам’яті святителя Парфенія
21 лютого – день пам’яті великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарії Серповидця з 12-ти малих пророків
23 лютого – день пам’яті благовірної княгині Анни Новгородської, праведниці Галини; святкування ікони Божої Матері «Вогневидна»
24 лютого – Початок Масляної
25 лютого – святкування Іверської ікони Божої Матері
27 лютого – День пам’яті преподобного Авксентія Віфінського, Рівноапостольного Кирила, вчителя Словенського
28 лютого – святкування Віленської ікони Божої Матері
29 лютого – день пам’яті Мученика Памфіла пресвітера
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