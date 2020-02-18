Останній місяць зими багатий на свята. У лютому 2020 року віряни відзначатимуть одне з найважливіших свят, яке належить до числа двунадесятих – Стрітення Господнє. Читайте в нашому матеріалі перелік православних свят на лютий 2020 року за днями.

1 лютого – день пам’яті святого Макарія Великого; день пам’яті преподобного Сави Сторожевського, Звенигородського

2 лютого – день пам’яті преподобного Євфимія Великого

3 лютого – день пам’яті преподобного Максима Грека; святкування ікони Божої Матері «Утішання» або «Розрада»

4 лютого – день пам’яті апостола Тимофія

6 лютого – день пам’яті блаженної Ксенії Петербурзької

7 лютого – день пам’яті святителя Григорія Богослова; день пам’яті священномученика Володимира, митрополита Київського; святкування ікони Божої Матері «Утамуй мої печалі»

9 лютого – перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста; тиждень про митаря і фарисея – початок підготовки до Великого посту

10 лютого – день пам’яті преподобного Єфрема Сирина

12 лютого – день пам’яті Блаженної Пелагії Дівєєвської; собор трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста

13 лютого – день пам’яті мучеників і чудотворців Кіра та Іоанна

14 лютого – день пам’яті мученика Трифона

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15 лютого – велике двунадесяте свято Стрітення Господнє

16 лютого – день пам’яті праведних Симеонa Богоприємця і Анни пророчиці; святкування ікони Божої Матері «Пом’якшення злих сердець»; тиждень про блудного сина – підготовка до Великого посту

18 лютого – день пам’яті мучениці Агафії; святкування ікон Божої Матері «Стягнення загиблих» і Єлецької-Чернігівської

20 лютого – день пам’яті святителя Парфенія

21 лютого – день пам’яті великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарії Серповидця з 12-ти малих пророків

23 лютого – день пам’яті благовірної княгині Анни Новгородської, праведниці Галини; святкування ікони Божої Матері «Вогневидна»

24 лютого – Початок Масляної

25 лютого – святкування Іверської ікони Божої Матері

27 лютого – День пам’яті преподобного Авксентія Віфінського, Рівноапостольного Кирила, вчителя Словенського

28 лютого – святкування Віленської ікони Божої Матері

29 лютого – день пам’яті Мученика Памфіла пресвітера

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