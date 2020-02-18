Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Співачка Alyosha вагітна втретє
Відома українська співачка Alyosha вагітна третьою дитиною. Про це стало відомо на одному з концертів виконавиці. Детальніше читайте в матеріалі.
Більше на теме: Alyosha & Vlad Darwin зняли кліп на пісню «Торнадо»
Відому українську співачку Alyoshу запідозрили у вагітності. Шанувальники звернули увагу на кругленький животик і вільний одяг, який обрала співачка для одного з концертів.
До речі, під час виступу українська співачка натякнула на своє цікаве становище. Darwin зробив комплімент Alyoshі. Співак сказав, що блондинкам личать квіти, а Олена відповіла, що насправді їй личать «Топольки». До речі, прямо зі сцени, вона зізналася в коханні чоловіку Тарасу Тополі.
Пара поки не коментує чутки про вагітність.
Нагадаємо, Alyosha зі своїм чоловіком Тарасом Тополею вже виховують двох синів – Романа і Марка
Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ