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Співачка Alyosha вагітна втретє

18.02.2020

Відома українська співачка Alyosha вагітна третьою дитиною. Про це стало відомо на одному з концертів виконавиці. Детальніше читайте в матеріалі.

альоша

Більше на теме: Alyosha & Vlad Darwin зняли кліп на пісню «Торнадо»

Відому українську співачку Alyoshу запідозрили у вагітності. Шанувальники звернули увагу на кругленький животик і вільний одяг, який обрала співачка для одного з концертів.

До речі, під час виступу українська співачка натякнула на своє цікаве становище. Darwin зробив комплімент Alyoshі. Співак сказав, що блондинкам личать квіти, а Олена відповіла, що насправді їй личать «Топольки». До речі, прямо зі сцени, вона зізналася в коханні чоловіку Тарасу Тополі.

альоша

Пара поки не коментує чутки про вагітність.

Нагадаємо, Alyosha зі своїм чоловіком Тарасом Тополею вже виховують двох синів Романа і Марка

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