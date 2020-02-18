Він дістане для коханої зірку з неба: як створювався промо-ролик про «неземного» Холостяка

6 березня на СТБ стартує довгоочікуваний 10 сезон романтичного реаліті «Холостяк», головним героєм якого став 34-річний пілот і власник льотної школи в США Макс Михайлюк. Поки телеглядачі чекають на прем’єру, телеканал випустив інтригуючий промо-ролик. Про те, як він створювався, чому Холостяк імпровізував у кадрі та які поради давав знімальній команді, розповіли промо-директорка СТБ і автор ідеї ролика Лідія Паньків, керівник проєктів креативних розробок Олександр Антонов і дизайн-директор Михайло Бабак.

Ідея промо-ролика

Лідія Паньків: Ми відштовхувалися від потреб і бажань усіх жінок. Адже кожна дівчинка хоча б раз у житті мріяла, щоб для неї дістали зірку з неба. Власне, хто, як не пілот — чоловік, який більшу частину часу проводить у небі — здатний на такий подвиг? Можна сказати, що ідея лежала на поверхні. Ба більше, коли ми вперше познайомилися з Максом і запитали, чи дістане він зірку з неба для коханої, він відповів: «легко»! Ми зрозуміли, що це класна ідея і вона про нашого героя, а не просто красиво розказана історія.

Сюжет

У першому тізері телеглядачі побачили пілота в домашній обстановці. У нього є карти і телескоп, завдяки яким він знаходить в небі найкрасивішу зірку. Її він хоче дістати для своєї коханої. Чоловік прокладає маршрут польоту, одягає форму і відправляється до своєї мети — це сюжет самого промо-ролика. В підсумку, зірка перетворюється на камінчик на каблучці. З ним на злітній смузі Холостяк робить пропозицію своїй дівчині, яку знайде на проєкті.

«Це відмінна риса промо-ролика 10 сезону, оскільки раніше часто символом була троянда. Але після того, як ми переконалися, що весілля на проєкті «Холостяк» реальне (герой 9 сезону Нікіта Добринін зробив пропозицію Даші Квітковій), вирішили відразу починати з серйозних намірів. Хочемо, щоб каблучка в промо-ролику стала чимось пророчим. Ба більше, саундтрек до відео (пісню Ріанни «Diamonds») виконали подружжя Віра Кекелія і Рома Дуда, які також познайомилися в телевізійному шоу», — зазначає Лідія.

Команда промо

Лідія: Незважаючи на те, що основний ролик триває всього 45 секунд, у зйомці було задіяно дуже багато людей: графічні дизайнери, велика операторська група, костюмери і багато інших. Команда складалася приблизно з 40 чоловік.

Зйомки ролика

Олександр Антонов: Цікавим досвідом для мене була зйомка в кабіні літака. Її замінив авіасимулятор, в якому тренуються реальні пілоти. Там дуже мало місця, що створювало певні незручності для зйомки. Тільки уявіть, як себе почував наш оператор, який досить великий! Знімати було важко, але з боку це все виглядало досить комічно (посміхається. — Прим.ред.).

Лідія: Коли ми їздили на освоєння локації, у нас ще залишився вільний час. Тоді кожен бажаючий зміг відчути себе дитиною, сісти в авіасимулятор і теж політати над океаном, десь над Майамі. Всі раділи, як діти.

Враження команди від Холостяка

Лідія: Ми познайомилися з Максом вже на знімальному майданчику. І, скажу чесно, такого Холостяка у нас дійсно ще не було. Він встигає все! Напевно, це пов’язано із тим, що під час польоту йому доводиться контролювати дуже багато процесів: прилади, стежити за погодними умовами і т. д. На майданчику це дуже відчувалося. Наприклад, він встигав не тільки виконувати наші завдання, а й потурбуватися про команду — пропонував зробити каву членам знімальної групи. Він дуже приємний в роботі і в спілкуванні. Думаю, глядачі теж побачать ці якості. Людина заходить — і з перших хвилин випромінює світло. Недарма його називають «неземним» Холостяком (посміхається. — Прим. ред.).

Макс консультував нас як пілот. Він розповідав, як повинно все виглядати, які вогні слід вмикати, з якого боку кабіни. Одним словом, Холостяк провів для нас такий маленький курс пілотів. Врешті, першу вступну лекцію ми прослухали. Якщо раніше я зовсім нічого не знала про літаки, то зараз навіть можу розповісти щось цікаве (посміхається. — Прим. ред.).

Форма пілота

Лідія: Дивно, але Макс практично ніколи не носить кашкет на роботі. Він каже, що це парадна форма пілотів і вони не надягають головні убори щодня. А нам так сподобалося, як він виглядає в цьому кашкеті (посміхається. — Прим. ред.). І, до того ж, ми орієнтувалися на жіночу аудиторію. Ніде правди діти, всім дівчатам подобаються чоловіки в формі! І в їхньому розумінні, в образі пілота обов’язково має бути присутній кашкет. Разом із цим ми намагалися максимально відтворити правильний образ. Уточнювали у Макса всі деталі. Наприклад, літає він з гарнітурою або з навушниками. Адже нам було важливо ще й не закрити його обличчя, щоб дівчата роздивилися, який гарний у нас герой (посміхається. — Прим. ред.). Але все добре. Макс зазвичай літає з маленькою гарнітурою. І це ще не все! Під час зйомки сцени, коли Холостяк сидить уже в кабіні, ми вирішили зняти з нього піджак і попросили закатати рукава — думали, так буде зручніше. Але Макс розповів нам: перше, що робить пілот для свого комфорту, сідаючи за штурвал літака — так це знімає краватку.

Курйози на знімальному майданчику

Лідія: Наш Холостяк часто самоіронізував і смішно реагував на деякі ситуації. Говорив, що він — не актор і не модель, і що у нас із ним нічого не вийде (сміється. — Прим. ред.). Поки наносили грим, він зізнався, що ніколи раніше його стільки не пудрили. У цьому він дуже справжній. Думаю, учасницям буде з ним цікаво і весело.

Також Макс був приємно здивований нашим підходом до зйомки. Казав: «У вас така увага до деталей. Ніколи б не подумав, що можна настільки пильно стежити, наприклад, за тим, як падає світло». Нам же дуже хотілося показати героя таким, яким він є в житті.

Імпровізація в кадрі

Лідія: Ми дозволяли Максу імпровізувати, оскільки він не актор і не співак. Одним словом, не публічна людина. Він проживав певні сцени саме так, як відчував. І вже на монтажі ми відбирали якраз ті кадри, де він максимально сам все робив, де ми не підказували, як правильно витягнути руку і т. д. Все вийшло дуже природньо. Адже він по-справжньому може дістати зірку з неба для коханої (посміхається. — Прим. ред.).

Постпродакшн

Олександр: У створенні ролика використовувалося багато комп’ютерної графіки. Наприклад, ми взяли готову модельку літака і потім адаптували, домалювали її під себе. Важливі були всі деталі, щоб кабіна симулятора обов’язково поєднувалася з нашим авіалайнером. Далі необхідно було створити хмари і зірки, серед яких летить літак Холостяка. Все це дуже трудомісткий, але шалено цікавий процес, оскільки хотілося, щоб в результаті все вийшло ідеально — одночасно і красиво, і реалістично.

Михайло Бабак: Вся складність полягала в прорахунках 3D. Найбільш кропіткий кадр — це прорив літака крізь хмари. Для прорахунку цього фрагмента знадобилося 40 комп’ютерів, а також 8 робочих днів. Решта часу пішла на промальовування зоряного неба і літака. Справа в тому, що у нас в Україні немає обладнаного знімального авіалайнера, який можна було б використовувати в роботі. В Європі це можливо. У нас же був всього один вихід — зробити все у 3D. Нам потрібні були референс, зразки, як виглядає літак на відстані 30 метрів. Наче ми бачимо його з вікна другого літака. Як поводиться авіалайнер, яка його швидкість або як він пробивається крізь хмари — таких відео немає, особливо в нічному небі. Тому художню частину картинки нам доводилося вигадувати самостійно. Це був цікавий досвід роботи — графічно створити цілу історію!

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Ідея і копірайт — Лідія Паньків.

Креатив — Олександр Антонов.

Режисер — Сергій Сторожев.

Оператор — Сергій Ревуцький.

Режисер монтажу — Елґуджа Ґоґохія.

Постпродакшн (графіка) — Олексій Репік, Михайло Бабак, Дмитро Діденко, Валентин Водолазко, Анатолій Дьяконов.

Музичний продюсер — Владислав Музиченко.

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