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Масляна 2020: дата і традиції святкування за днями

18.02.2020

Масляна стародавнє слов’янське свято, що символізує проводи зими і очікування весни. Гуляння народу триває тиждень і завершується Прощеною неділею. Дивіться дати святкування Масляної в 2020 році і традиції, які пов’язані з кожним із днів.

Більше на тему: Привітання з Масляною

У 2020 році Масляна починається 24 лютого і триватиме до 1 березня включно.

Понеділок, 24 лютого перший день Масляної «зустріч». У цей день роблять крижані гірки. У давнину вірили, що чим далі котяться сани і чим гучніший сміх над крижаною горою, тим кращим буде врожай.

Вівторок, 25 лютого «загравання». У цей день прийнято заводити веселі ігри та пригощати за організовані веселощі млинцями.

Середа, 26 лютого «ласунка». Всі господині цього дня готують різні смаколики у великих обсягах і прикрашають ними багатий стіл, але млинці, звісно, залишаються на першому місці.

Більше на тему: Як приготувати млинці

Четвер, 27 лютого «розгуляй». З цього дня Масляна розгортається на всю широчінь гуляють з ранку до вечора, водять хороводи, співають пісні.

П’ятниця, 28 лютого «тещині вечори». Величезна кількість звичаїв у цей день спрямована на прискорення весіль та сприяння молоді у знаходженні собі відповідної пари. Зяті з вечора особисто запрошують в гості своїх тещ пригощають їх млинцями.

Субота, 29 лютого «посиденьки зовиці». У цей день молода невістка запрошує своїх рідних до себе.

Неділя, 1 березня – «Прощена неділя», а також «проводи», «ціловник». Цього дня прийнято просити прощення у всіх близьких та скривджених за заподіяне зло, за якісь свої проступки. Це дуже світлий день перед початком Великого посту.

Із 2 березня гуляння припиняються, оскільки в силу вступає Великий піст, який триватиме до Великодня.

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